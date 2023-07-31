Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

За выходные в сети появилось сразу несколько достойных внимания новинок и мы составили внеочередную подборку, не дожидаясь выходных. Среди новинок есть на что посмотреть взрослым или на пару часов отвлечь детей.Небрежно подойдя к делу о жестоком обращении с детьми, остроумный адвокат Адриан Лам становится причиной судебной ошибки. Невиновную Джолин Цан приговаривают к 17 годам тюрьмы. Пытаясь исправить свою ошибку, Адриан вступают в борьбу с магнатами, интересы которых представляет высококлассный адвокат.В будущем человечество сражается друг с другом за нефть. На пути крупнейшего ограбления становятся два наемника. Несмотря на разногласия, только они могут спасти заложников прорваться через град пуль и песчаные бури. Их миссия должна быть выполнена, даже если они не терпят друг друга.Рабочая смена обычного водителя превращается в сплошное безумие, когда его пассажиром становится странный вооруженный человек. Он утверждает, что сегодня водитель заплатит за все, что он совершил в прошлом. Таксист всячески пытается убедить убийцу, что он обычный трудяга. Эта ночь расставит все на свои места.В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.Во время сражения со злодеем Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина переносятся в другие измерения. Бэтмен и Чудо-женщина в мир фэнтези и на Дикий Запад, а Супермен лишается способностей и сталкивается с вторжением инопланетян. Героям комиксов вновь приходится спасать человечество от смертельных опасностей, параллельно пытаясь найти путь к родному дому.Главный герой этого фильма — молодой человек Такэси Хонго, который является студентом колледжа и обожает мотоциклы. Но Такэси — необычный парень, владеющий волшебным поясом, который позволяет ему преображаться в супергероя с уникальным видом полу-насекомого.