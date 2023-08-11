Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

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Сегодня пятница, чему все мы несказанно рады и приготовили 6 новых фильмов, с которыми можно хорошо провести время с друзьями или родственниками.Когда наступает зомби-апокалипсис, просто офисный трудяга безумно счастлив, что больше не надо ходить на ненавистную работу. Теперь у него есть время составить список из 100 дел, которые давно мечтал воплотить в жизнь.Герой фильма вынужден столкнуться со своими страхами и вспомнить беспокойное прошлое о котором он старался забыть. Между тем ему еще предстоит выжить, когда его коллега срывается и начинает свое кровавое шествие.После встречи с Гвен Стейси Человек-Паук попадает из Бруклина в Мультивселенную, где встречает команду Паучков, защищающих само ее существование. Пытаясь справиться с новой угрозой, Майлз сталкивается с Пауками из других вселенных, которые стоят у него на пути. Настаёт момент, когда ему необходимо решить, что значит быть героем, спасающим тех, кого любишь больше всего.Пара братьев и сестер, очень любят друг друга, чего не скажешь о доверии. Они отправляются на сплав по опасной реке вместе с небольшой группой знакомых. Один из их друзей детства оказывается опаснее, чем кажется.Молодой боксер Марко Хан всю жизнь прожил на Филиппинах и никогда не видел отца. В попытках накопить деньги на лечение матери, он берется за любую работу и разыскивает родственников в Корее. Однажды ему сообщают, что его богатый ищет своего сына. Во время перелета в Корею, Марко начинает запугивать странный пассажир, называющий другом.Наслаждаясь зимовкой на Большом озере в Северной Африке, Ричард узнает, что в этот раз ему не доверят возглавить перелет стаи аистов на север. Не желая с этим мириться, он затевает путешествие, полное опасностей и приключений. По пути Ричарду предстоит встретить попавшую в беду стаю воробьев. Для обретения свободы пернатым придется объединиться в дружную команду, проявить смелость, изобретательность и смекалку, чтобы разгадать тайну клад с драгоценностями.