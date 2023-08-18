Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Артем
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Снова рабочая неделя позади и мы приготовили 6 новых фильмов для домашнего просмотра. В свежей подборке вы найдете кино и мультфильмы  для детей и взрослых.

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Пережив череду войн Чосон находится в хаосе, законы перестали служить людям, а амбиции правителей сказываются на всеобщем благе. Они нанимают убийц, на расправу тем, кто впал в немилость. Ли Нан был лучшим наемником Чосона. О его судьбе ничего неизвестно, но он всегда выполняет работу безукоризненно. Однажды он складывает оружие и скрывается там, где его никто не узнает. Но от судьбы не уйдешь.




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Белуха Катак расстроен: его сверстники давно сменили окрас, а он так и не поменялся. Чтобы доказать, что он повзрослел и исполнить желание бабушки, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север.




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Женщина-агент Рэйчл Стоун из секретной международной миротворческой организации спешит остановить хакершу, которая планирует украсть их самое ценное и опасное оружие.




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Восьмилетнего Питера преследует таинственный, постоянный стук, стук из стены его спальни — стук, который, по утверждению его родителей, он выдумал сам. Со временем страх Питера усиливается и он подозревает, что родители скрывают ужасную и опасную тайну. А для ребенка что может быть страшнее недоверия?




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В маленькой деревушке на юге Франции два друга живут вместе и занимаются сомнительным делишками. Их жизнь меняется, когда в деревню приезжает Эльза, молодая девушка, в которую один из них влюбится.




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В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом — дружба, которая бросит вызов ее представлениям об окружающем мире.

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Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
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