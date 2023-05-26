Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Близится вечер пятницы и мы собрали новинки кино, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Запасайтесь вкусной едой, приятными напитками и приглашайте на просмотр друзей и близких.
Джордж Форман: Несокрушимый / Big George Foreman
Жанр: биография, драма, спорт;
Рейтинг IMDb: 6,5;
Режиссер: Джордж Тиллман мл.;
В ролях: Крис Дэвис, Жасмин Мэтьюз, Салливан Джонс, Лоуренс Гиллиард мл., Соня Сон и другие.
Фильм расскажет о легендарном боксёре-тяжеловесе Джордже Формане. Детство спортсмена проходило в бедности, однако он смог направить свою природную агрессию в нужное русло и достичь успехов на ринге. Пережив околосмертный опыт, Форман снял боксерские перчатки и перешел на сторону религии, но вскоре снова вернулся на ринг творить историю, несмотря на преклонный возраст.
Губка Боб Квадратные Штаны представляет Приливную зону / SpongeBob SquarePants Presents the Tidal
Жанр: приключения, комедия, мультфильм, семейный;
Рейтинг IMDb: 7.5;
Режиссер: Шерм Коэн, Дэйв Каннингем;
В ролях: Билл Фагербакки, Дэна Снайдер, Кри Саммер, Джилл Тэлли, Томас Ф. Уилсон и другие.
В Бикини Боттом все смешалось. Три реальности стали одним местом под названием «Приливная зона», в котором Губка Боб Квадратные Штаны, Лагерь Коралл и Шоу Патрика Стара встретятся в специальном выпуске сериала
Полноводная красная река / Man jiang hong
Жанр: драма, триллер, детектив, исторический;
Рейтинг IMDb: 6,5;
Режиссер: Чжан Имоу;
В ролях: Шэнь Тэн, Джексон И, Чжан И, Лэй Цзяинь, Юэ Юньпэн и другие.
Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй планирует переговоры с государством Цзинь, на накануне встречи посла убивают, а его секретное письмо исчезает бесследно. Министр приказывает двоим подчинённым разобраться в произошедшем.
Джон Уик 4 / John Wick: Chapter 4
Жанр: боевик, триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 8,2;
Режиссер: Чад Стахельски;
В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Шамир Андерсон, Иэн Макшейн и другие.
Оставляя за собой горы трупов, «Баба Яга» продолжает скрываться от аримии наёмных убийц, возглавляемых амбициозным членом Правления по имени Маркиз. Два управляющих отелями «Континенталь» в Нью-Йорке и Осаке, решившие помочь Джону Уику, поплатились ценой своей жизни за старую дружбу. Используя родство киллер узнаёт, как выбраться безвыходной ситуации и завязать с прошлым.
Безос. Человек, создавший Amazon / Bezos
Жанр: биография, драма, исторический;
Рейтинг IMDb: 5,4;
Режиссер: Хоа Ле;
В ролях: Армандо Гутьеррес, Эмилио Эстефан-мл., Маркус Лемонис, Кори Эптон, Ричард Бут и другие.
Середина 90-х. Джеффри Безос — успешный 31-летний руководитель с перспективной карьерой, бросает работу ради исполнения мечты. Его цель — создать крупнейший в мире книжный интернет-магазин. Засев в гараже, он и ещё два технаря-энтузиаста пытаются найти инвесторов для проекта, но пока все планы рушит недостаточно развитый интернет и глава крупнейшего розничного книжного магазина Barnes and Noble.
Кратер / Crater
Жанр: фантастика, приключения, семейный;
Рейтинг IMDb: 5;
Режиссер: Кайл Патрик Кальварез;
В ролях: Маккенна Грейс, Брэйди Нун, Билли Бэррэтт, Пайпер Рубио, Айзиа Расселл-Бэйли и другие.
Главный герой провел всё свое детство в горнодобывающей колонии на Луне. После трагичной смерти родителей он отправляется в увлекательное путешествие к местному кратеру. Заручившись поддержкой друзей, подросток решает любыми способами навсегда покинуть Луну.