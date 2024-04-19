Новинки кино, которые уже есть в качестве

Омен. Непорочная / Immaculate

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Охотники за привидениями: Леденящий ужас / Ghostbusters: Frozen Empire

Последствия / Aftermath

Спящие псы / Sleeping Dogs

Еще один удар / One More Shot

Собрали несколько фильмов для домашнего просмотра на выходных. В качестве уже можно найти новых «Охотников», хоррор с Сидни Суини, криминальный триллер с Расселом Кроу и другие новинки.ужасы;: 6,1;Майкл Мохан;Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели и другие.Юная послушница Сесилия поселяется в итальянском монастыре, расположенный в старом прекрасном здании. В тот же вечер мать-настоятельница показывает гвоздь из креста Иисуса. Взглянув на реликвию, девушка теряет сознание, а после оказывается, что она беременна. Кардинал и руководство монастыря решают сохранить произошедшее в тайне.Фантастика, комедия, приключения;6,4;Гин Кинан;Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Кумэйл Нанджиани и другие.Семья Спенглер намерена оставить паранормальное прошлое и начать новую жизнь в Нью-Йорке. Однако планам не суждено сбыться. Древнее зло, превращающее жителей города в ледышки, заставляет вновь схватиться за эктоплазменные ружья и заплечные ловушки.фантастика, драма, детектив;6,1;Гергё Элекеш, Йожеф Галлаи;Фружина Надь, Эдвард Апей, Сэлли Кёркленд, Эрик Робертс, Джеймс Дювал и другие.Молодая женщина просыпается в чаще леса без памяти и становится мишенью для охоты. Она не понимает, как сюда попала, что происходит, и кто те люди, устроившие облаву за ней.боевик, триллер, криминал;6,0;Адам Купер;Расселл Кроу, Томми Флэнаган, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Элизабет Блэкмор и другие.Бывший детектив поле лечения провалов памяти заново берется за дело 10-летней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа.боевик, криминал, триллер;5,5;Джеймс Нанн;Скотт Эдкинс, Майкл Джей Уайт, Алексис Нэп, Том Беренджер, Вильям Эль Гарди и другие.После нападения на секретный объект «морскому котику» Джейку Харрису приказано сопроводить подозреваемого в терроризме Амина Мансура в Вашингтон для допроса.