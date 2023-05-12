Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом.
Ренфилд / Renfield
Жанр: комедия, ужасы;
Рейтинг IMDb: 6,4;
Режиссер: Крис МакКей;
В ролях: Николас Холт, Николас Кейдж, Аквафина, Бен Шварц, Шохре Агдашлу и другие.
Чёрная комедия по мотивам романа Брема Стокера «Дракула». Граф и его помощник находятся в очень сложных и токсичных отношениях — типичная проблема современного общества. Ренфилд жаждет стать бессмертным и выполняет любое желание вампира. Кровопийца не спешит обращать прислугу и издевается над ним, упиваясь собственной властью.
Экзорцист Ватикана / The Pope’s Exorcist
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 6.1;
Режиссер: Джулиус Эйвери;
В ролях: Рассел Кроу, Дэниэл Дзоватто, Александра Эссоу, Франко Неро, Питер ДеСоуза-Фейхони и другие.
Сюжет хоррора расскажет историю известного итальянского экзорциста Габриэле Аморта — священнике при Ватикане, который провёл более 100 тысяч обрядов изгнания дьявола. Пытаясь понять природу одержимости маленького мальчика экзорцисту открывается темная сторона служителей католической церкви и заговор, скрываемый Ватиканом сотни лет.
Подземелья и Драконы: честь среди воров / Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
Жанр: фентези, комедия, боевик, приключения;
Рейтинг IMDb: 7.4;
Режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн;
В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис, Хью Грант.
Эдгин Дарвис , воительница Хольга, чудаковатый маг Саймоном, проворной друид Дорик и чопорнй паладин Зенк, отправляются на поиски утраченной реликвии, наделенной магической силой. Однако зло не дремлет и тоже хочет обладать артефактом. На пути приключенцев встаёт злобный Фордж. Основой фильма стала популярная настольная игра и одноименный мультфильм мультфильма 80-х годов.
Астерикс и Обеликс: Поднебесная / Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu
Жанр: комедия, приключения, семейный;
Рейтинг IMDb: 4.8;
Режиссер: Гайом Кане;
В ролях: Гийом Кане, Жиль Леллуш, Венсан Кассель, Джонатан Коэн, Мелани Тьерри и другие.
Продолжение приключений отважных галлов. На этот раз сюжет разворачивается в Китае, 50 год до нашей эры. В Поднебесной происходит переворот. Единственная дочь императора Сюан-ди бежит в Галлию. На помощь принцессе освободить родину выходят Астерикс и Обеликс. Туда же отправляется их давний «друг» Юлий Цезарь.
Восстание зловещих мертецов / Evil Dead Rise
Жанр: мистика, ужасы;
Рейтинг IMDb: 7.1;
Режиссер: Ли Кронен;
В ролях: Мирабай Пиз, Ричард Краучли, Анна-Мари Томас, Лили Салливан, Ной Пол и другие.
Пятый фильм из серии «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми. Уставшая в дороге Бэт решила проведать свою старшую сестру в Лос-Анжелесе. Элли мать трех детей. Вместе они ютятся в маленькой квартирке. Встреча сестер превращается в жуткое выживание, когда Элли находит книгу, пробуждающую зловещих демонов.
Газовый свет / Gaslight
Жанр: триллер, детектив, драма;
Рейтинг IMDb: 7.5;
Режиссер: Паван Крипалани;
В ролях: Сара Али Кхан, Викрант Месси, Читрангада Сингх, Акшай Оберой, Рахул Дев и другие.
Девушка с параличём ног возвращается в семейное поместье спустя 15 лет. В надежде встретить отца, она узнает, что тот бесследно пропал. Героиня остается один на один с враждебно настроенной мачехой, которая убеждает гостью в её психических отклонениях. Мише начинает собственное расследование, что бы понять, куда делся её отец и что происходит в её родном доме.