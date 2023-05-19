Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Переводчик / The Covenant

Блуждающая Земля 2 / Liu lang di qiu 2

Air: Большой прыжок / Air

Супер Братья Марио в кино / The Super Mario Bros. Movie

Легенда и бабочка / The Legend and Butterfly

Мать The / Mother

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Некоторые новинки можно посмотреть раньше, чем в кинотеатрах.боевик, триллер;: 7.6;Гай Ричи;Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Джейсон Вонг и другие.Главный герой Джон Кинли не помнит, как уцелел, после обстрела в Афганистане. Он понимает, что обязан жизнью мужчине по имени Ахмед. Местному переводчику удалось защитить раненого военного и на себе протащить через опасную территорию. Джона гложет чувство вины, и он решает вернуться за спасителем и его семьей.боевик, фантастика;7.2;Франт Гво;Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Реджина Вань и другие.Солнце — великое светило человечества — гаснет. Объединившись, земляне находят возможность изменить орбиту планеты и отправляются в неизвестность. Однако путь свозь сотни световых лет, грозит разрушениями и катаклизмами, пережить которые дано не всем обитателям.драма, спорт;7.4;Бен Аффлек;Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Крис Мессина, Виола Дэвис и другие.Сюжет фильма разворачивается в 80-е годы. Продавец кроссовок из фирмы Nike Сонни Ваккаро и соучредитель фирмы Фил Найт пытаются подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом.комедия, приключения, семейный, фентези, мультфильм;7.3;Аарон Хорват, Михаэль Еленик, Пьер Ледюк;Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Кигэн-Майкл Ки и другие.Мультфильм создан по мотивам одноименной игры от Nintendo. Два брата-водопроводчика Марио и Луиджи попадают в подземный город через портал. Шагнув на неизведанные территории подземелий, им предстоит освободить принцессу Пич из лап злодея Боузера.биография, драма, исторический;6.2;Кэиси Отомо;: Мирабай Пиз, Ричард Краучли, Анна-Мари Томас, Лили Салливан, Ной Пол и другие.Ода Нобунага заключил союз с Нохимэ, следуя политической выгоде, поэтому их совместная жизнь далека от искренности. Они абсолютно разные, поэтому конфликты и споры, часть их семейной жизни. Однажды на провинцию Овари нападает сильнейший враг. Ода впадает в отчаяние, но внезапно ему на помощь приходит Нохимэ. Вместе они способны противостоять мощному противнику.триллер, боевик;5.5;Ники Каро;Дженнифер Лопес, Пол Рэйси, Гаэль Гарсиа Берналь, Джозеф Файнс, Омари Хардвик и другие.Бывшая убийца рискует жизнью, ради жизни дочери дочь, которая находится в лапах очень опасных людей. В свою очередь преступники непрочь найти и расквитаться с брутальной матерью.