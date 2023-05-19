Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Артем
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Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Некоторые новинки можно посмотреть раньше, чем в кинотеатрах.

Переводчик / The Covenant 

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Жанр: боевик, триллер;
Рейтинг IMDb: 7.6;
Режиссер: Гай Ричи;
В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Джейсон Вонг и другие.

Главный герой Джон Кинли не помнит, как уцелел, после обстрела в Афганистане. Он понимает, что обязан жизнью мужчине по имени Ахмед. Местному переводчику удалось защитить раненого военного и на себе протащить через опасную территорию. Джона гложет чувство вины, и он решает вернуться за спасителем и его семьей.



Блуждающая Земля 2 / Liu lang di qiu 2 

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Жанр: боевик, фантастика;
Рейтинг IMDb: 7.2;
Режиссер: Франт Гво;
В ролях: Джеки У, Энди Лау, Ли Сюэцзянь, Ша И, Реджина Вань и другие.

Солнце — великое светило человечества — гаснет. Объединившись, земляне находят возможность изменить орбиту планеты и отправляются в неизвестность. Однако путь свозь сотни световых лет, грозит разрушениями и катаклизмами, пережить которые дано не всем обитателям.



Air: Большой прыжок / Air

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Жанр: драма, спорт;
Рейтинг IMDb: 7.4;
Режиссер: Бен Аффлек;
В ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Крис Мессина, Виола Дэвис и другие.

Сюжет фильма разворачивается в 80-е годы. Продавец кроссовок из фирмы Nike Сонни Ваккаро и соучредитель фирмы Фил Найт пытаются подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом.



Супер Братья Марио в кино / The Super Mario Bros. Movie

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Жанр: комедия, приключения, семейный, фентези, мультфильм;
Рейтинг IMDb: 7.3;
Режиссер: Аарон Хорват, Михаэль Еленик, Пьер Ледюк;
В ролях: Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Кигэн-Майкл Ки и другие.

Мультфильм создан по мотивам одноименной игры от Nintendo. Два брата-водопроводчика Марио и Луиджи попадают в подземный город через портал. Шагнув на неизведанные территории подземелий, им предстоит освободить принцессу Пич из лап злодея Боузера.



Легенда и бабочка / The Legend and Butterfly

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Жанр: биография, драма, исторический;
Рейтинг IMDb: 6.2;
Режиссер: Кэиси Отомо;
В ролях: Мирабай Пиз, Ричард Краучли, Анна-Мари Томас, Лили Салливан, Ной Пол и другие.

Ода Нобунага заключил союз с Нохимэ, следуя политической выгоде, поэтому их совместная жизнь далека от искренности. Они абсолютно разные, поэтому конфликты и споры, часть их семейной жизни. Однажды на провинцию Овари нападает сильнейший враг. Ода впадает в отчаяние, но внезапно ему на помощь приходит Нохимэ. Вместе они способны противостоять мощному противнику.



Мать The / Mother

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Жанр: триллер, боевик;
Рейтинг IMDb: 5.5;
Режиссер: Ники Каро;
В ролях: Дженнифер Лопес, Пол Рэйси, Гаэль Гарсиа Берналь, Джозеф Файнс, Омари Хардвик и другие.

Бывшая убийца рискует жизнью, ради жизни дочери дочь, которая находится в лапах очень опасных людей. В свою очередь преступники непрочь найти и расквитаться с брутальной матерью.

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Комментарии

Den Prite
+140
Den Prite
Буду смотреть Переводчик и AIR ! 👍
час назад в 21:38
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