Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом.
Кровь и золото / Blood & Gold
Жанр: боевик, драма, военный;
Рейтинг IMDb: 6,7;
Режиссер: Петер Торвард.;
В ролях: Александр Шеер, Роберт Маазер, Мэри Хак, Рой Маккрири, Штефан Гросман и другие.
Германия, весна 1945 года. Дезертир вместе с местными жителями городка Зонненберг вступают в противостояние с немецкими СС-овцами, которые пришли отыскать тайник с золотом.
За нас с вами
Жанр: драма;
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5;
Режиссер: Андрей Смирнов;
В ролях: Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Александр Устюгов и другие.
Москва, 1952 год, середина октября, только что закончился XIX съезд КПСС. За несколько месяцев, что остались до смерти Сталина, семья Петкевичей переживает череду трагических событий. Но на фоне неспокойных времен, антисемитских настроений, «дела врачей» и повсеместных доносов, в маленькой коммуналке ютятся люди, для которых честь и достоинство прежде всего.
Малум / Malum
Жанр: ужасы;
Рейтинг IMDb: 5,4;
Режиссер: Энтони ДиБлази;
В ролях: Джессика Сула, Натали Виктория, Кларк Вульф, Монро Клайн, Кэндис Коук и другие.
Пытаясь найти связь смерти отца с культом, офицер полиции берет смену на старом полицейском участке. Вскоре события вокруг новичка начинают приобретать таинственный оборот.
Шантаж / La Extorsión
Жанр: триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,6;
Режиссер: Мартино Сайделис;
В ролях: Гильермо Франселья, Пабло Раго, Андреа Фриджерио, Карлос Порталуппи, Моника Вилья и другие.
Опытный пилот погружается в мир лжи, интриг и вымогательств, на которые его толкают сотрудники спецслужб. Пытаясь загладить серьезную провинность, совершенную на работе, он ставит под удар самое ценное — свою жизнь.
Первый день моей жизни / Il primo giorno della mia vita
Жанр: комедия, драма;
Рейтинг IMDb: 6,6;
Режиссер: Пауло Дженовезе;
В ролях: Армандо Гутьеррес, Эмилио Эстефан-мл., Маркус Лемонис, Кори Эптон, Ричард Бут и другие.
Четверо людей — мужчина, две женщины и подростк, получают необычное предложение от таинственного незнакомца. Отчаявшимся людям предлагают провести неделю в пустом отеле в надежде переиграть судьбу. Герои становятся невидимыми для всего мира и наблюдают, как меняется жизнь без них.
Кунг-Фу жеребец
Жанр: боевик, комедия;
Рейтинг IMDb: 6,7;
Режиссер: Ларри Ян;
В ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Джеки У, Юй Айлэй и другие.
Знаменитый мастер боевых искусств и его верный скакун врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает тиктока. Круто разделавшись с бандой коллекторов, они тотчас становятся супергероями в сети. Но вместе с любовью фанатов их находят и могущественные враги.