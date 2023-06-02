Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Кровь и золото / Blood & Gold

За нас с вами

Малум / Malum

Шантаж / La Extorsión

Первый день моей жизни / Il primo giorno della mia vita

Кунг-Фу жеребец

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом.: боевик, драма, военный;: 6,7;: Петер Торвард.;: Александр Шеер, Роберт Маазер, Мэри Хак, Рой Маккрири, Штефан Гросман и другие.Германия, весна 1945 года. Дезертир вместе с местными жителями городка Зонненберг вступают в противостояние с немецкими СС-овцами, которые пришли отыскать тайник с золотом.драма;: 7.5;Андрей Смирнов;Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Александр Устюгов и другие.Москва, 1952 год, середина октября, только что закончился XIX съезд КПСС. За несколько месяцев, что остались до смерти Сталина, семья Петкевичей переживает череду трагических событий. Но на фоне неспокойных времен, антисемитских настроений, «дела врачей» и повсеместных доносов, в маленькой коммуналке ютятся люди, для которых честь и достоинство прежде всего.: ужасы;5,4;Энтони ДиБлази;: Джессика Сула, Натали Виктория, Кларк Вульф, Монро Клайн, Кэндис Коук и другие.Пытаясь найти связь смерти отца с культом, офицер полиции берет смену на старом полицейском участке. Вскоре события вокруг новичка начинают приобретать таинственный оборот.триллер, криминал;: 6,6;: Мартино Сайделис;Гильермо Франселья, Пабло Раго, Андреа Фриджерио, Карлос Порталуппи, Моника Вилья и другие.Опытный пилот погружается в мир лжи, интриг и вымогательств, на которые его толкают сотрудники спецслужб. Пытаясь загладить серьезную провинность, совершенную на работе, он ставит под удар самое ценное — свою жизнь.: комедия, драма;: 6,6;: Пауло Дженовезе;Армандо Гутьеррес, Эмилио Эстефан-мл., Маркус Лемонис, Кори Эптон, Ричард Бут и другие.Четверо людей — мужчина, две женщины и подростк, получают необычное предложение от таинственного незнакомца. Отчаявшимся людям предлагают провести неделю в пустом отеле в надежде переиграть судьбу. Герои становятся невидимыми для всего мира и наблюдают, как меняется жизнь без них.боевик, комедия;: 6,7;Ларри Ян;: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Джеки У, Юй Айлэй и другие.Знаменитый мастер боевых искусств и его верный скакун врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает тиктока. Круто разделавшись с бандой коллекторов, они тотчас становятся супергероями в сети. Но вместе с любовью фанатов их находят и могущественные враги.