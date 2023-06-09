Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Кто убил BlackBerry / BlackBerry

Сборники Эрри / Mixed by Erry

Три мушкетёра: Д’Артаньян / Les trois mousquetaires: D’Artagnan

Рождение легенд / Spinning Gold

Гипнотик / Hypnotic

Ты убиваешь меня / You’re Killing Me

Мы снова собрали 6 новых фильмов с неплохим рейтингом для домашнего просмотра. Новинки уже появились в сети, поэтому знакомимся, выбираем и зовем друзей на совместный просмотр.комедия, биография, драма;: 7,6;Мэтт Джонсон;Джэй Барушель, Гленн Хауэртон, Мэтт Джонсон, Кэри Элвис, Майкл Айронсайд и другие.Фильм основан на произведении Джеки МакНиша и Шона Силкоффа «Потеря сигнала: нерассказанная история необычайного взлета и впечатляющего падения BlackBerry». Группа разработчиков задумала объединить компьютер и телефон в одно целое. Свое творение они назвали BlackBerry. Устройство обретает грандиозную популярность среди гаджетов, сделав своих творцов миллиардерами. Однако мир технологий быстро меняется и обитатели Кремниевой Долины встают на пути смартфона и его создателей.комедия;: 7,1;: Сидней Сибилиа;: Кристиана Делль’Анна, Фабрицио Джифуни, Франческо Ди Лева, Greta Esposito, Эмануэле Палумбо и другие.Неаполь, 1980-е. Амбициозный диджей и его братья промышляют контрабандой самопальный музыкальных сборников. Когда дело начинает идти в гору, а на дельцов посыпались крупные суммы денег, в дело вступает полиция.боевик, приключения;: 7,1;: Мартин Бурбулон;: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Оливер Джексон-Коэн, Пио Мармай, Ева Грин и другие.Экранизация знаменитого романа А. Дюма в так называемом новом прочтении. В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции.: биография, драма, музыка;: 6,2;: Тимати Скотт Богарт;: Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Ричард Дрейфусс и другие.Начинающий продюсер с крупными долгами и кучкой неизвестных артистов идет ва-банк против судьбы. Рискуя всем, он решается создать свой лейбл наперекор условностям. Фильм расскажет историю рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая перевернула мир шоу-бизнеса с ног на голову.боевик, триллер, детектив;: 5,4;Роберт Родригез;Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Джефф Фэйи, Хала Финли и другие.Детектив Дэнни Рурк ищет пропавшую дочь. Расследуя серию необъяснимых преступлений, Рурк все чаще начинает задумываться о нереальности происходящего. Забыв о принципах, он обращается за помощью к экстрасенсу Диане Круз. С её помощью он переступает грань реальности в схватке за жизнь дочери.боевик, триллер, ужасы;5,6;Бет Ханна, Джеррен Лаудер;Энн Хеч, Дермот Малруни, МакКэйли Миллер, Брайс Энтони Хеллер, Уил Деснер и другие.В надежде проложить путь в элитный университет через богатых родителей одноклассника, Идэн приходит на вечеринку. Однако события на тусовке приобретают неожиданный поворот, и вскоре девушке приходится бороться за свою жизнь.