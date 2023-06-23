Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Беглец / Candahar

Хвостатые пришельцы / Space Pups

Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 / Extraction 2

Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет / Are You There God? It’s Me, Margaret

Уикенд с батей / About My Father

Моё преступление / Mon crime

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Некоторые новинки можно посмотреть раньше, чем в кинотеатрах.: боевик, триллер;: 6,0;: Рик Роман Во;Джерард Батлер, Навид Негабан, Али Фазал, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт и другие.Агент ЦРУ Том Харрис попадает в крайне сложную ситуацию — миссия в Афганистане провалена, а личность раскрыта. За его головой охотятся самые лучшие наемники и подразделения спецназа. Единственный шанс на спасение — Кандагар.комедия, семейный, фантастика;: 6,1;Джейсон Мерфи, Адрианна Ферагамо;Майрон Донли, Райли Мэдисон Фуллер, Элайджа Грин, Криста Келли, Мэтт Кинбэк и другие.Трое инопланетных пришельцев скрываются от охотника за НЛО. Зеленые человечки принимают облик милых земных собак и с помощью людей, размахивая хвостами, отправляются чинить корабль, который вернет их домой.триллер, боевик, криминал;: 7,2;Сэм Харгрейв;: Крис Хемсворт, Ольга Куриленко, Голшифте Фарахани, Дэниэл Бернхард, Тако Табатадзе и другие.Пережив многочисленные смертельные ранения, полученные в Бангладеш, Тайлер Рейк возвращается, чтобы вместе со своими друзьями взяться за новое задание. На этот раз комманде предстоит переправиться в Грузию.комедия, драма;: 7,5;Келли Фремон;Эбби Райдер Фортсон, Рэйчел Макадамс, Кэти Бэйтс, Бенни Сэфди, Эль Грэм и другие.Юная Маргарет Саймон вместе с семьёй переезжают из Нью-Йорка в пригород Нью-Джерси. Ёе мать — христианка, а отец — еврей. Девочка задается вопросом, кто есть Бог на самом деле и пытается определиться в своей религиозной идентичности.комедия;: 5,8;Лора Терузо;Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш и другие.Себастьян планирует провести выходные в окружении невесты Элли и ее семи в их роскошном фамильном особняке. Поле для гольфа, огромная яхта и даже ручной павлин, что может пойти не так? Однако девушка настаивает, чтобы жених познакомил их со своим отцом — эксцентричным итальянцем-парикмахером. Встреча оборачивается культурным шоком для Элли и её родственников.Жанр: 6,1;: Франсуа Озон;: Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Изабель Юппер, Фабрис Лукини, Дэни Бун и другие.Париж, 1930-е годы. Мадлен Вердье — молодая, красивая, но не слишком талантливая актриса на мели — обвиняется в убийстве известного продюсера. Суд оправдывает её благодаря подруге-адвокату Полин, и Мадлен ждёт новая жизнь в лучах славы и успеха. Пока всё тайное не становится явным.