Новинки кино с высоким рейтингом, которые уже есть в хорошем качестве

Хороший человек / A Good Person

Человек-муравей и Оса: Квантомания / Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Глубокое море / Shen Hai / Deep Sea

Последнее королевство: Семь королей должны умереть / The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Крик 6 / Scream 6

Революция Иисуса / Jesus Revolution

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 фильмов разных жанров, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Новинки получили высокий рейтинг критиков.: драма;: 7.0;: Зак Брэфф;: Флоренс Пью, Морган Фриман, Селеста О’Коннор, Молли Шеннон, Чиназа Уче и другие.Эллисон попадает в аварию, в которой погибает человек. Спустя годы между ней и потенциальным свекром завязываются отношения, которые, казалось бы, не имеют будущего. Мужчина помогает девушке справится с внутренней травмой, оставшейся после катастрофы.: боевик, фантастика, приключения, комедия;: 6.3;: Пэйтон Рид;: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс и другие.Продолжение экранизации комиксов Marvel о приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга в супергеройскомкостюме, который способен изменяться в размерах. Вместе с напарницей Хоуп ван Дайн, дочерью известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм насекомого, Скотт вновь встает на защиту человечества от вселенской угрозы.: фентези, приключения, мультфильм;: 7.1;Тянь Сяопэн;Су Синь, Ван Тинвэнь.Девочка попадает в сильный шторм во время морского путешествия. Внезапно ей открывается волшебный подводный мир, полный прекрасных неведомых существ.боевик, драма, исторический;7.1;Эдвард Базалгетт;Александр Дреймон, Элейн Кэссиди, Марк Роули, Арнас Федаравичус, Ингрид Гарсия Йонсон и другие.Спин-офф сериала «Последнее королевство» по романам Бернарда Корнуэлла. После гибели короля Эдуарда, Утред Беббанбургский и его товарищи отправляются в путешествие по раздробленному королевству в надежде наконец объединить Англию.триллер, ужасы;7.1;Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт;Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие.Четверо выживших после резни в Вудсборо — сёстры Карпентер и близнецы Чад и Минди — переехали в Нью-Йорк, где пытаются начать жить с чистого листа. Сэм посещает психотерапевта и трясётся над каждым шагом сестры. Вскоре выясняется, что маньяк в маске призрака снова преследует их. В списки подозреваемых попадают как новые знакомые, так и старые друзья.драма;7.3;Джон Ганн, Джон Эрвин, Брент МакКоркл;Джоэл Кортни, Джонатан Руми, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Анна Грейс Барлоу, Келси Грэммер и другие.1960-е. Бунтующий подросток Грег Лори отправляется в Калифорнию в поисках смысла жизни. Примкнув к движению «Революция Иисуса», он остается под присмотром пастора Чака Смита. Именно он откроет двери своей церкви целому субкультурному движению Америки.