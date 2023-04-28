Новинки кино с высоким рейтингом, которые уже есть в хорошем качестве

Близится вечер пятницы и мы собрали 6 фильмов разных жанров, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Новинки получили высокий рейтинг критиков.
Хороший человек / A Good Person
Жанр: драма;
Рейтинг IMDb: 7.0;
Режиссер: Зак Брэфф;
В ролях: Флоренс Пью, Морган Фриман, Селеста О’Коннор, Молли Шеннон, Чиназа Уче и другие.
Эллисон попадает в аварию, в которой погибает человек. Спустя годы между ней и потенциальным свекром завязываются отношения, которые, казалось бы, не имеют будущего. Мужчина помогает девушке справится с внутренней травмой, оставшейся после катастрофы.
Человек-муравей и Оса: Квантомания / Ant-Man and the Wasp: Quantumania
Жанр: боевик, фантастика, приключения, комедия;
Рейтинг IMDb: 6.3;
Режиссер: Пэйтон Рид;
В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс и другие.
Продолжение экранизации комиксов Marvel о приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга в супергеройскомкостюме, который способен изменяться в размерах. Вместе с напарницей Хоуп ван Дайн, дочерью известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм насекомого, Скотт вновь встает на защиту человечества от вселенской угрозы.
Глубокое море / Shen Hai / Deep Sea
Жанр: фентези, приключения, мультфильм;
Рейтинг IMDb: 7.1;
Режиссер: Тянь Сяопэн;
В ролях: Су Синь, Ван Тинвэнь.
Девочка попадает в сильный шторм во время морского путешествия. Внезапно ей открывается волшебный подводный мир, полный прекрасных неведомых существ.
Последнее королевство: Семь королей должны умереть / The Last Kingdom: Seven Kings Must Die
Жанр: боевик, драма, исторический;
Рейтинг IMDb: 7.1;
Режиссер: Эдвард Базалгетт;
В ролях: Александр Дреймон, Элейн Кэссиди, Марк Роули, Арнас Федаравичус, Ингрид Гарсия Йонсон и другие.
Спин-офф сериала «Последнее королевство» по романам Бернарда Корнуэлла. После гибели короля Эдуарда, Утред Беббанбургский и его товарищи отправляются в путешествие по раздробленному королевству в надежде наконец объединить Англию.
Крик 6 / Scream 6
Жанр: триллер, ужасы;
Рейтинг IMDb: 7.1;
Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт;
В ролях: Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие.
Четверо выживших после резни в Вудсборо — сёстры Карпентер и близнецы Чад и Минди — переехали в Нью-Йорк, где пытаются начать жить с чистого листа. Сэм посещает психотерапевта и трясётся над каждым шагом сестры. Вскоре выясняется, что маньяк в маске призрака снова преследует их. В списки подозреваемых попадают как новые знакомые, так и старые друзья.
Революция Иисуса / Jesus Revolution
Жанр: драма;
Рейтинг IMDb: 7.3;
Режиссер: Джон Ганн, Джон Эрвин, Брент МакКоркл;
В ролях: Джоэл Кортни, Джонатан Руми, Кимберли Уильямс-Пэйсли, Анна Грейс Барлоу, Келси Грэммер и другие.
1960-е. Бунтующий подросток Грег Лори отправляется в Калифорнию в поисках смысла жизни. Примкнув к движению «Революция Иисуса», он остается под присмотром пастора Чака Смита. Именно он откроет двери своей церкви целому субкультурному движению Америки.