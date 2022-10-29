Кино

Новинки ужасов и триллеров, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
Critique_Halloween_Ends_2022_Scr.jpg

Наступили выходные, близится Хэллоуин, а это значит, что нужно пощекотать себе нервы за просмотром чего-нибудь страшного. Мы отобрали для вас несколько остросюжетных новинок из жанра ужасы и триллер, которые уже можно найти в хорошем качестве.

З/Л/О 99

image-3-1.jpg

Рейтинг IMDb: 5.2
Режиссер: Flying Lotus, Мэгги Левин, Тайлер МакИнтайр, Йоханнес Робертс, Джозеф Винтер
В ролях: Джесси ЛаТуретт, Кеануш Тафреши, Дэшил Дерриксон, Джексон Келли, Тайби Дискин, и другие.

Череда документальных видеоужасов внезапно прерывают запись подростка, который просто развлекался с камерой. Музыкальная группа попадает в подвал, где несколько лет назад были убиты их коллеги; скромная студентка, собирается провести ночь в гробу, чтобы влиться в компанию; на детском телешоу происходит несчастный случай; компания подростков подглядывает за соблазнительной блондинкой по соседству; операторы, снимающие сатанинский обряд, попадают в ад.



Хэллоуин заканчивается

halloween-ends-recensione-nerdev.jpg

Рейтинг IMDb: 5.0
Режиссер: Дэвид Гордон Грин
В ролях: Джейми Ли Кёртис, Энди Мэтичак, Джуди Грир, Джеймс Джуд Кортни, Роэн Кэмпбелл и другие.

Последний раз зверства маньяка Майкла Майерса потрясли Хэддонфилд четыре года назад. После гибели дочери Лори Стоуд живёт с внучкой Элисон, пишет книгу и пытается обрести покой. Однажды она встречает Кори, который несколько лет назад случайно убил ребёнка, и сводит его с Элисон. У молодых людей завязываются отношения. Жизнь Кори налаживается, но он внезапно сталкивается с тем, кого боится весь город. 



Клетка

‘Jaula-Elena-Anaya-protagoniza-l.jpg

Рейтинг IMDb: 6.1
Режиссер: Игнасио Татай
В ролях: Карлос Сантос, Эва Льорач, Элой Асорин, Елена Анайя, Эстер Асебо и другие.

Семейная пара во время поездки находит на шоссе травмированного ребёнка неизвестного происхождения. Жена Паула пытается понять странное поведение девочки и узнать, кто она и что с ней произошло.



Свинка

screenshot.jpg

Рейтинг IMDb: 6.2
Режиссер: Карлота Мартинес-Переда
В ролях: Клаудия Салас, Кармен Мачи, Пилар Кастро, Камилль Агиляр, Мэйбл дель Позо и другие.

Сара страдает от избыточного веса. Наступает лето, а вместе с ним жестокие насмешки, издевательства и оскорблений со стороны других девочек. Но все становится по-другому, когда таинственный незнакомец прибывает в деревню и вступается за девушку очень своеобразным образом.



Пепел и кость 

00a521c3c-1.jpg

Рейтинг IMDb: 6.2
Режиссер: Харли Уоллен
В ролях: Джэми Бернадетт, Анджелина Даниэль Кама, Харли Уоллен, Кетти Уоллен, Эрика Хоувленд и другие.

Семейство Вандербильт уезжает на лето в небольшой городок, где Лукас провёл своё детство. Отец семейства хочет, чтобы эта поездка помогла его дочери и новой жене понять друг друга и наладить отношения. Девочка не принимает попыток и сбегает во время очередной соры. Однажды она сталкивается с семьей МакКинли, которая превращает её жизнь в настоящий кошмар.



Воронья лощина

Ravens-Hollow-2022-Shudder-Revie.jpg

Рейтинг IMDb: 5.5 
Режиссер: Кристофер Хаттон
В ролях: Уильям Моусли, Кейт Дики, Мелани Занетти, Дэвид Хейман, Каллум Вудхаус и другие.

1830 год. Молодой Эдгар подает успехи, обучаясь в престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в мрачном городке Воронья лощина. Там товарищи проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его судьбу. В дальнейшем Эдгар Аллан По станет писателем и обретет мировую славу...

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве
Джеймс Кэмерон поделился тревогой об «Аватаре 2»
Началось создание фильма «Константин 2». Главную роль сыграет Киану Ривз

Рекомендации

Рекомендации

7 фильмов ужасов, после которых вы не уснете
6 отличных фильмов, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4146
Mers
Кто смотрел «Охота на ведьм», хороший фильм?
час назад в 16:46
#