Новинки ужасов и триллеров, которые уже есть в хорошем качестве

З/Л/О 99

Хэллоуин заканчивается

Клетка

Свинка

Пепел и кость

Воронья лощина

Наступили выходные, близится Хэллоуин, а это значит, что нужно пощекотать себе нервы за просмотром чего-нибудь страшного. Мы отобрали для вас несколько остросюжетных новинок из жанра ужасы и триллер, которые уже можно найти в хорошем качестве.: 5.2Flying Lotus, Мэгги Левин, Тайлер МакИнтайр, Йоханнес Робертс, Джозеф ВинтерДжесси ЛаТуретт, Кеануш Тафреши, Дэшил Дерриксон, Джексон Келли, Тайби Дискин, и другие.Череда документальных видеоужасов внезапно прерывают запись подростка, который просто развлекался с камерой. Музыкальная группа попадает в подвал, где несколько лет назад были убиты их коллеги; скромная студентка, собирается провести ночь в гробу, чтобы влиться в компанию; на детском телешоу происходит несчастный случай; компания подростков подглядывает за соблазнительной блондинкой по соседству; операторы, снимающие сатанинский обряд, попадают в ад.5.0Дэвид Гордон ГринДжейми Ли Кёртис, Энди Мэтичак, Джуди Грир, Джеймс Джуд Кортни, Роэн Кэмпбелл и другие.Последний раз зверства маньяка Майкла Майерса потрясли Хэддонфилд четыре года назад. После гибели дочери Лори Стоуд живёт с внучкой Элисон, пишет книгу и пытается обрести покой. Однажды она встречает Кори, который несколько лет назад случайно убил ребёнка, и сводит его с Элисон. У молодых людей завязываются отношения. Жизнь Кори налаживается, но он внезапно сталкивается с тем, кого боится весь город.: 6.1: Игнасио ТатайКарлос Сантос, Эва Льорач, Элой Асорин, Елена Анайя, Эстер Асебо и другие.Семейная пара во время поездки находит на шоссе травмированного ребёнка неизвестного происхождения. Жена Паула пытается понять странное поведение девочки и узнать, кто она и что с ней произошло.: 6.2: Карлота Мартинес-ПередаКлаудия Салас, Кармен Мачи, Пилар Кастро, Камилль Агиляр, Мэйбл дель Позо и другие.Сара страдает от избыточного веса. Наступает лето, а вместе с ним жестокие насмешки, издевательства и оскорблений со стороны других девочек. Но все становится по-другому, когда таинственный незнакомец прибывает в деревню и вступается за девушку очень своеобразным образом.6.2Харли УолленДжэми Бернадетт, Анджелина Даниэль Кама, Харли Уоллен, Кетти Уоллен, Эрика Хоувленд и другие.Семейство Вандербильт уезжает на лето в небольшой городок, где Лукас провёл своё детство. Отец семейства хочет, чтобы эта поездка помогла его дочери и новой жене понять друг друга и наладить отношения. Девочка не принимает попыток и сбегает во время очередной соры. Однажды она сталкивается с семьей МакКинли, которая превращает её жизнь в настоящий кошмар.5.5Кристофер ХаттонУильям Моусли, Кейт Дики, Мелани Занетти, Дэвид Хейман, Каллум Вудхаус и другие.1830 год. Молодой Эдгар подает успехи, обучаясь в престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в мрачном городке Воронья лощина. Там товарищи проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его судьбу. В дальнейшем Эдгар Аллан По станет писателем и обретет мировую славу...