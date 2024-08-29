Новый «Терминатор Зеро» уже появился в домашнем прокате

Артем
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Все восемь эпизодов уже лежат в сети с русскими субтитрами.

«Терминатор Зеро» создан Netflix вместе со студией Production I.G («Призрак в доспехах», «Евангелион»).1997 год, Токио. Незадолго до Судного дня, роботы, созданные Скайнет, обретают самосознание. Это приводит к многолетней войне между армией машин и выжившими людьми. Солдат из будущего отправляют в прошлое, чтобы защитить ученого по имени Малкольм Ли. Он работает над созданием системы, которая может дать отпор восставшим киборгам. На ликвидацию исследователя и его семьи отправили машину в облике человека.


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