Новый «Ведьмак», продолжение «Игры в кальмара» и «Аватар». Что еще показали на презентации Netflix

Фото: Netflix
Стриминговый сервис представил несколько тизеров и трейлеров в рамках презентации Netflix Tudum 2023. Были представлены новые и уже полюбившиеся проекты, включая сражение Геральта из третьего сезона «Ведьмака», ролик по манге и аниме-сериалу «Ван-Пис», актерский состав «Аватар: последний маг воздуха» и многое другое.
«Ведьмак», третий сезонПоследняя возможность посмотреть на Геральта в исполнении Генри Кавила. Начиная с четвертого сезона, ведьмака сменит актер Лиам Хемсворт.
Дата выхода: 29 июня 2023 года
«Игра в кальмара», второй сезонNetflix официально представил новых игроков и кадры сериала о смертельном реалити-шоу. Также в продолжении появятся и старые актеры.
Дата выхода: ноябрь 2023 года
«Каменное сердце»Женское воплощение супергеройских боевиков в лице Галь Гадот («Чудо-женщина», «Бэтмен против Супермена») покажет себя в шпионском триллере.
Дата выхода: 11 августа 2023 года
«Ван-Пис»Приключения капитана Луффи Соломенная шляпа и его команды получили «живую» адаптацию основанных на популярной манге и очень длинном аниме-сериале.
Дата выхода: 31 августа 2023 года
«Аватар: последний маг воздуха»Трейлером «Легенда об Аанге» не обзавелась, но есть короткий тизер и кадры с главными персонажами.
«Мятежная луна» Зака СнайдераПолноценных кадров режиссер «Лиги справедливости» и «300 спартанцев» пока не показал. Но есть ролик со съёмок научно-фантастического блокбастера.
Дата выхода: 22 декабря 2023 года
«Ты», пятый сезонТизер финального сезона многосерийного триллера об одержимых отношениях писательницы и менеджера книжного магазина.
Дата выхода: скоро
«Берлин»Спин-офф посвященный одноименному персонажу сериала «Бумажный дом».
Дата выхода: декабрь
«Фубар»Сериал с железным Арни продлили. В честь этого Netflix собрал неудачные дубли со съёмок первого сезона. Малоинформативно, но поднимает настроение.
Дата выхода: неизвестно
Стало известно о съемках третьего «Тайлера Рейка» с Крисом Хемсвортом, седьмом сезоне сериала «Элита», который выйдет в этом году 20 октября, продолжение «Люпина» ожидается 5 октября, а Сара Коннор Линда Хэмелтон снимется в новом сезоне «Очень странных дел».