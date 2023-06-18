Новый «Ведьмак», продолжение «Игры в кальмара» и «Аватар». Что еще показали на презентации Netflix

Артем
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Фото: Netflix
Стриминговый сервис представил несколько тизеров и трейлеров в рамках презентации Netflix Tudum 2023. Были представлены новые и уже полюбившиеся проекты, включая сражение Геральта из третьего сезона «Ведьмака», ролик по манге и аниме-сериалу «Ван-Пис», актерский состав «Аватар: последний маг воздуха» и многое другое.

«Ведьмак», третий сезон

Последняя возможность посмотреть на Геральта в исполнении Генри Кавила. Начиная с четвертого сезона, ведьмака сменит актер Лиам Хемсворт.


Дата выхода: 29 июня 2023 года

«Игра в кальмара», второй сезон

Netflix официально представил новых игроков и кадры сериала о смертельном реалити-шоу. Также в продолжении появятся и старые актеры.


Дата выхода: ноябрь 2023 года

«Каменное сердце»

Женское воплощение супергеройских боевиков в лице Галь Гадот («Чудо-женщина», «Бэтмен против Супермена») покажет себя в шпионском триллере.


Дата выхода: 11 августа 2023 года

«Ван-Пис»

Приключения капитана Луффи Соломенная шляпа и его команды получили «живую» адаптацию основанных на популярной манге и очень длинном аниме-сериале.


Дата выхода: 31 августа 2023 года

«Аватар: последний маг воздуха»

Трейлером «Легенда об Аанге» не обзавелась, но есть короткий тизер и кадры с главными персонажами.


Дата выхода: 2024 год

«Мятежная луна» Зака Снайдера

Полноценных кадров режиссер «Лиги справедливости» и «300 спартанцев» пока не показал. Но есть ролик со съёмок научно-фантастического блокбастера.


Дата выхода: 22 декабря 2023 года

«Ты», пятый сезон

Тизер финального сезона многосерийного триллера об одержимых отношениях писательницы и менеджера книжного магазина.


Дата выхода: скоро

«Берлин»

Спин-офф посвященный одноименному персонажу сериала «Бумажный дом».


Дата выхода: декабрь

«Фубар»

Сериал с железным Арни продлили. В честь этого Netflix собрал неудачные дубли со съёмок первого сезона. Малоинформативно, но поднимает настроение.


Дата выхода: неизвестно


Стало известно о съемках третьего «Тайлера Рейка» с Крисом Хемсвортом, седьмом сезоне сериала «Элита», который выйдет в этом году 20 октября, продолжение «Люпина» ожидается 5 октября, а Сара Коннор Линда Хэмелтон снимется в новом сезоне «Очень странных дел».

Полная версия презентации Netflix Tudum 2023
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Источник:
Youtube
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Комментарии

+4704
Carter_Mayers
О, ну Ведьмак и Игра в Кальмара гуд, Генри тащит реально сериал на своих мужественных плечах. Ведьмаки тоже не плохо получились, чего нельзя сказать о этих ужасных чиксах из сериала, которые просто засрали всех первостепенных героинь. Ну а Игра в Кальмара просто хороший сериал, корейцы оказались на удивление талантливы в плане кинематографа. Сейчас смотрю многие корейские фильмы и сериалы (даже не новые) и даже в 2014 году они уже снимали вполне годно и хорошо. Хотя до санкций единственных пару корейских фильмов, которые смотрел, были только 2 поезда в Пусан и не ожидал что будет реально интересно. В плане кинематографа они молодцы и снимают не стыдно
Сегодня в 12:41
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Esthet
+1748
Esthet Carter_Mayers
Согласен, паразитов тут глянул недавно, зашел прям на ура
2 часа назад в 14:18
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tellurian
+4893
tellurian Carter_Mayers
Поезда в Пусан не зашли. Вообще не мой формат.
Второй ведьмак не заешь из-за добавления лгбт и прочего шлака из повестки в современном кино.
Фильмы современные стало сложно смотреть, добавляют повестку везде куда не плюнь. Не всегда на пользу кино.
2 часа назад в 15:00
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s_medik
+3329
s_medik
Не по теме — там Тинькоф уведомления сделал через Safari.
55 минут назад
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