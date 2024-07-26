Обзор нашумевшего хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

За полгода до релиза «Собиратель душ» (ориг. Longlegs) успел окутать себя загадочной аурой мрачного оккультного триллера, а по выходу критики поставили его в один ряд с «Молчанием ягнят». Я сходил на премьеру и рассказываю, почему ленту лучше посмотреть дома.
Начало
Сюжет разворачивается в середине 90-х. Уже 30 лет в штате Орегон от рук маньяка гибнут целые семьи. Среди тел криминалисты не находят ни отпечатков, ни следов ДНК, лишь бумажный лист с набором символов. Сдвинуть дело с мертвой точки удается новичку из ФБР агенту Ли Харкер. Опираясь на чутье и массивы документов, девушка разгадывает оккультный шифр. Очередное убийство Собирателя душ должно свершиться через три дня.
Откуда столько шума?
За производство фильма взялась студия Neon, которая, судя по стратегии, решила пойти путем небезызвестной A24. Подогревать интерес начали короткими тизерами со снимками жертв, кадрами из фильма и мелькающими странными символами. Позже в сети появился стилизованный сайт посвященный маньяку, где описываются его преступления, выложены фото полицейских хроник и можно скачать запароленные файлы. Короче, делали все, чтобы нагнать побольше саспенса вокруг ленты.
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После мировой премьеры критики не стеснялись сравнивать «Собирателя душ» с культовыми «Семь» и «Молчанием ягнят», и окрестили ленту лучшим инди-хоррором за последние десятилетия. Естественно, подобные референсы сыграли на руку создателям и затраты в $20 млн, из которых десять ушли на раскрутку, отбились в первые дни проката.
Все совпадения случайны
Режиссером фильма стал Осгуд Перкинс, более известный переосмыслением немецкой фольклорной сказки «Гретель и Гензель», а также хоррором с Эммой Робертс «Февраль». Сам автор не раз осуждал критиков за подобные сравнения и отмечал, что фильм о Ганнибале Лекторе можно считать лишь отправной точкой. Единственное сходство — наличие маньяка и агента ФБР, как таковых. И с натяжкой можно приплести созданный Кейджем образ Собирателя душ с Буффало Биллом из «Молчания ягнят».
Больше параллелей найдется в Финчеровском «Семь», где главной идеологией антагониста стал список библейских грехов. Собиратель душ также одержим религиозными, но имеющими под собой темную и грязную почву канонами.
Куда страннее, что никто не вспомнил контекст первого сезона «Настоящего детектива». Сериал гораздо больше походит под сравнение в плане пограничного оккультного мистицизма и медленной подачи событий. В обеих лентах напарники все глубже погружаются в расследование, а полярность характеров и стечение обстоятельств не дают зрителю до конца продумать кем окажется убийца — потусторонним существом или простым, съехавшим с катушек, человеком.
Пространство для страха
«Собиратель душ» — это типичный, как сейчас модно называть, слоубернер. Данной характеристике присущи долгие статичные планы и медленно развивающийся сюжет. Все это призвано сгустить атмосферу до состояния растопленной смолы, в которой зритель медленно увязнет. Частенько режиссеры злоупотребляют этой фишкой, оправдывая растянутый хронометраж. Но Осгуд Перкинс сделал все грамотно — за полтора часа фильм успевает и неторопливо увлечь, и заставляет задавать вопросы, и вжаться в кресло.
Большую роль сыграли блеклый цветокор и нестандартная работа оператора. Буквально все сцены держат персонажа в центре кадра, оставляя пространство для обзора. Создается впечатление, что зритель подглядывает за событиями, стоя в дверном проеме или длинном коридоре. Крупных планов практически не бывает, а глядя в лицо агенту, невольно ждешь появления белесого очертания позади.
Музыка в фильме отсутствует как таковая. Вместо нее скрипящий эмбиент из шорохов полиэтилена и пропитавшихся страхом обоев на месте, где недавно проживало семейство.
Очень тонко режиссер подошел к демонстрации сомого маньяка. Всякий раз, когда тот появляется в кадре его лицо скрыто расстоянием, обрезанной верхушкой кадра, деревянной балкой у стойки супермаркета. Образ раскрывается лишь на долю секунды, за которой наступает резкая смена эпизода.
Сценарно фильм поделен на три части, что больше играет на стилистику, чем на подачу. Визуал выдержан в атмосфере 90-х, а редкие флешбеки сужают кадр до формата 3:4. Все эти шаги делают «Собирателя душ» не столько страшным, сколько крайне неуютным зрелищем, которое при этом не скатывается в бессмысленную тягомотину и стабильно держит в напряжении. А встреча агента и душегуба лицом к лицу становиться апогеем динамики с шокирующими последствиями.
ИграВсем непоклонникам Кейджа можно выдохнуть, его в фильме не так уж и много. Критики успели воспеть Николасу дифирамбы на лучшую роль в карьере и сделать его персонажем ночных кошмаров на ближайшие пару недель. На деле образ маньяка удался, но не более того. Он не создает впечатление какого-то великого зла во плоти, но на все сто убеждает, что перед нами абсолютно поехавший фанатик с черной библией на тумбочке и цитатами рок-звезд в голове. И в этом не стоит осуждать актера, он свою роль отыграл как надо. Просто ожидания от услышанного не сошлись.
Итог«Собирателя душ» — далеко не новый шедевр хоррора, триллера или детектива. Виной тому агрессивная рекламная компания, что могла завысить планки ожиданий. Если вы пропустили стартовую череду тизеров, то правильно сделали, поскольку в них показано буквально все ключевые моменты.
На деле это крепкая и дискомфортная лента с оккультной линией. Она хорошо снята и смотрится свежо в силу того, что данную тематику уже давно не затрагивали. Но не обошлось без изъянов. После просмотра остается несколько нераскрытых вопросов и весьма скомканный финал, а поведение персонажей не всегда логично с точки зрения здравого смысла. Впрочем, даже они не делают филь плохим.
Стоит ли бронировать билеты в кино? На мой взгляд нет. Не потому что он не стоит потраченных денег, просто есть вещи, которые лучше смотреть не под шелестение оберток и хруст чипсов, а дома, ночью, в тишине. Так «Собирателя душ» доставит удовольтвие любителям данного жанра на все сто.