«Одинокие волки 2» отменили из-за лжи Apple

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«Я показал Apple свою окончательную версию «Одиноких волков» в начале этого года. Они были в восторге и сразу же поручили мне начать работу над сиквелом. Но их переход от обещанного широкого кинотеатрального релиза к потоковому стал полной неожиданностью и был сделан в последнюю минуту без объяснений или обсуждений. Прошло меньше недели, как я узнал об этом. Я был совершенно шокирован и попросил их не включать новость о том, что я пишу продолжение. Они проигнорировали мою просьбу и все равно объявили об этом в своем пресс-релизе, по-видимому, чтобы представить свой стриминговый сервис в позитивном свете. Я спокойно вернул деньги, которые мне дали за сиквел. Я не хотел говорить об этом, потому что гордился фильмом и не хотел создавать лишнюю негативную информацию Мне нравилось работать с Брэдом, Джорджем и другими актерами фильма. Я бы с удовольствием сделал это снова, но больше не доверяю Apple как творческому партнеру», — рассказал Уоттс.

О том, что ждать продолжения комедийного боевика с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом на не стоит, рассказал сам режиссер Джон Уоттс. По его словам, он больше не может доверять Apple, из-за нескольких грубых нарушений партнерства.Apple в последнюю минуту приняла решение отказаться от широкого проката фильма в кинотеатрах, не обсудив это решение с режиссером. «Одинокие волки» показывали на большом экране всего неделю, после чего сразу состоялся цифровой релиз на Apple TV. Уоттс просил не рассказывать о планах на съемки сиквела, однако Apple проигнорировали просьбу и намекнули на продолжение в пресс-релизе.