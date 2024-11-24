«Одинокие волки 2» отменили из-за лжи Apple

Артем


Оригинальный фильм побил все рекорды просмотров на платформе.

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О том, что ждать продолжения комедийного боевика с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом на не стоит, рассказал сам режиссер Джон Уоттс. По его словам, он больше не может доверять Apple, из-за нескольких грубых нарушений партнерства.

Apple в последнюю минуту приняла решение отказаться от широкого проката фильма в кинотеатрах, не обсудив это решение с режиссером. «Одинокие волки» показывали на большом экране всего неделю, после чего сразу состоялся цифровой релиз на Apple TV. Уоттс просил не рассказывать о планах на съемки сиквела, однако Apple проигнорировали просьбу и намекнули на продолжение в пресс-релизе.

«Я показал Apple свою окончательную версию «Одиноких волков» в начале этого года. Они были в восторге и сразу же поручили мне начать работу над сиквелом. Но их переход от обещанного широкого кинотеатрального релиза к потоковому стал полной неожиданностью и был сделан в последнюю минуту без объяснений или обсуждений. Прошло меньше недели, как я узнал об этом. Я был совершенно шокирован и попросил их не включать новость о том, что я пишу продолжение. Они проигнорировали мою просьбу и все равно объявили об этом в своем пресс-релизе, по-видимому, чтобы представить свой стриминговый сервис в позитивном свете. Я спокойно вернул деньги, которые мне дали за сиквел. Я не хотел говорить об этом, потому что гордился фильмом и не хотел создавать лишнюю негативную информацию Мне нравилось работать с Брэдом, Джорджем и другими актерами фильма. Я бы с удовольствием сделал это снова, но больше не доверяю Apple как творческому партнеру», — рассказал Уоттс.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

lonelysoul
+408
lonelysoul
По мне, так не кино, а какой-то бред сивой кобылы. Я не понимаю, отчего столько восторгов?
Вчера в 19:33
#
+298
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255 lonelysoul
Согласен полностью , унылая тягомотина , конец вообще аут. Решили вытянуть за счет актеров , вообщем как раз подписочная шляпа.
Вчера в 20:49
#
kardigan
+3788
kardigan lonelysoul
Да вполне нормальное бодренькое такое кинцо. Конечно не шедевр, но смотрится с лёгкостью. А apple конечно кончен..
Сегодня в 08:20
#
EDD
+433
EDD kardigan
Нормальное кинцо для необремененных интеллектом. В точку.
8 минут назад
#
Ckor_30
+695
Ckor_30
Фильм сам не какой не зацепил.
Вчера в 19:38
#
Tigrolik
+774
Tigrolik
Да и черт с ним с сиквелом. Оригинал все равно оказался унылым и у меня даже мысли не было ждать продолжение.
Сегодня в 06:15
#

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