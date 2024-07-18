Он близко: вышел финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул»

Артем
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Трехминутный ролик появился на официальном YouTube-канале 20th Century Studios

Сюжетная линия фильма проходит между «Чужим» Ридли Скотта и «Чужими» Джеймса Кэмерона. Группа колонистов оказывается в ловушке заброшенной космической станции, где их жизни угрожают жестокие инопланетные обитатели.

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Режиссером хоррора выступил Феде Альварес («Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши»). Главные роли сыграли: Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено и Спайк Ферн.


Премьера «Чужой: Ромул» в мировом прокате состоится 16 августа.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Николай Турков
0
Николай Турков
Мне одному показалось что это какой-то отстой?!-)
2 часа назад в 23:41
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0
Костик01
Что тут у нас. Новый сайт про кино — FilmGuides. Когда ты бесполезный — пиши про кино. Про кино всегда есть новости. И особо искать не надо. В ВК на одну группу подписаться надо всего лишь.
5 минут назад
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