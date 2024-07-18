Он близко: вышел финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул»

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Трехминутный ролик появился на официальном YouTube-канале 20th Century StudiosСюжетная линия фильма проходит между «Чужим» Ридли Скотта и «Чужими» Джеймса Кэмерона. Группа колонистов оказывается в ловушке заброшенной космической станции, где их жизни угрожают жестокие инопланетные обитатели.Режиссером хоррора выступил Феде Альварес («Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши»). Главные роли сыграли: Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено и Спайк Ферн.Премьера «Чужой: Ромул» в мировом прокате состоится 16 августа.