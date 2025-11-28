Top.Mail.Ru

Онлайн-кинотеатры удалят фильмы, противоречащие традиционным ценностям

Александр
С 1 марта 2026 года в России вводится запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Соответствующий закон, возлагающий ответственность на владельцев онлайн-кинотеатров, был принят Госдумой и подписан президентом.

Как сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, новый закон обязывает все онлайн-платформы прекратить показ кинокартин, содержащих пропаганду отрицания традиционных российских ценностей. Наличие нарушений станет основанием для отказа в выдаче или для отзыва прокатного удостоверения; онлайн-кинотеатрам будет запрещено иметь у себя в каталоге такие фильмы. Механизм реализации закона будет работать следующим образом: после принятия Минкультом решения об отзыве прокатного удостоверения Роскомнадзор направляет владельцам онлайн-кинотеатров требование о прекращении распространения фильма. Выполнить это требование необходимо в течение 24 часов.

Закон распространяется не только на крупные стриминговые платформы, но и на владельцев сайтов и страниц в социальных сетях, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей. Для них также предусмотрена обязанность удалять запрещённый контент по требованию регулятора. Казакова подчеркнула, что традиционные ценности определены в указе президента № 809 и являются «понятными и разделяемыми всем народом». По её словам, новые меры направлены на защиту этих ценностей от разрушительного влияния.
-1
Комментарии

den3221
А что это за ценности такие? Есть их описание? Я вот мерзавец отъявленный, хочу все фильмы смотреть. А то ведь такими темпами только кибердеревню смотреть будем и то с цензурой!
26 минут назад
tellurian
tellurian den3221
Нужен официальный список. А не чьи-то фантазии и домыслы.
8 минут назад
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Боюсь тогда надо запретить в первую очередь Российские сериалы, про бандюков и простиУТОК, типо сериалов Лихие, Содержанки итд итп…
7 минут назад
