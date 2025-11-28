Онлайн-кинотеатры удалят фильмы, противоречащие традиционным ценностям

С 1 марта 2026 года в России вводится запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Соответствующий закон, возлагающий ответственность на владельцев онлайн-кинотеатров, был принят Госдумой и подписан президентом.
Закон распространяется не только на крупные стриминговые платформы, но и на владельцев сайтов и страниц в социальных сетях, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей. Для них также предусмотрена обязанность удалять запрещённый контент по требованию регулятора. Казакова подчеркнула, что традиционные ценности определены в указе президента № 809 и являются «понятными и разделяемыми всем народом». По её словам, новые меры направлены на защиту этих ценностей от разрушительного влияния.