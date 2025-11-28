Онлайн-кинотеатры удалят фильмы, противоречащие традиционным ценностям

Фото freepik



С 1 марта 2026 года в России С 1 марта 2026 года в России вводится запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Соответствующий закон, возлагающий ответственность на владельцев онлайн-кинотеатров, был принят Госдумой и подписан президентом.

Как сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, новый закон обязывает все онлайн-платформы прекратить показ кинокартин, содержащих пропаганду отрицания традиционных российских ценностей. Наличие нарушений станет основанием для отказа в выдаче или для отзыва прокатного удостоверения; онлайн-кинотеатрам будет запрещено иметь у себя в каталоге такие фильмы. Механизм реализации закона будет работать следующим образом: после принятия Минкультом решения об отзыве прокатного удостоверения Роскомнадзор направляет владельцам онлайн-кинотеатров требование о прекращении распространения фильма. Выполнить это требование необходимо в течение 24 часов.Закон распространяется не только на крупные стриминговые платформы, но и на владельцев сайтов и страниц в социальных сетях, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей. Для них также предусмотрена обязанность удалять запрещённый контент по требованию регулятора. Казакова подчеркнула, что традиционные ценности определены в указе президента № 809 и являются «понятными и разделяемыми всем народом». По её словам, новые меры направлены на защиту этих ценностей от разрушительного влияния.