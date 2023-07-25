«Оппенгеймер» оказалось невозможно показать без древнего КПК

Прокат фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» обернулся
для нескольких десятков кинотеатров серьёзной задачей. Они захотели показать его с копии оригинальной плёнки, на которую была снята эта картина, но оборудование оказалось несовместимо с таким носителем.
Нолан снимал «Оппенгеймер» на 70-миллиметровую плёнку. Смонтированная версия фильма длится три часа, поэтому потребовалось 17,7 км плёнки, а её вес составил более 270 кг, что в разы больше, чем обычно.
Чтобы обеспечить совместимость плёнки с современными проекторами, компания IMAX создала увеличенные бобины, но этим дело не обошлось. Инженерам IMAX также пришлось модифицировать программу Imax Quick Turn Reel Unit, которая изначально работала на выпущенном в 2002 году PalmPilot m130. Это ПО отвечает за контроль над воспроизведением плёнки и незаметный переход от одной бобины к другой. Эмулятор PalmPilot m130 был запущен на 10-дюймовом Windows-планшете. Вот как это выглядит в аппаратной:
Посмотреть «Оппенгеймер» наиболее аутентично, то есть с 70-миллиметровой плёнки, можно лишь в тридцати кинотеатрах по всему миру. Девятнадцать из них находятся в США, шесть в Канаде, три в Великобритании и по одному в Австралии и Чехии.