«Оппенгеймер» оказалось невозможно показать без древнего КПК

Александр


Прокат фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» обернулся для нескольких десятков кинотеатров серьёзной задачей. Они захотели показать его с копии оригинальной плёнки, на которую была снята эта картина, но оборудование оказалось несовместимо с таким носителем.

Нолан снимал «Оппенгеймер» на 70-миллиметровую плёнку. Смонтированная версия фильма длится три часа, поэтому потребовалось 17,7 км плёнки, а её вес составил более 270 кг, что в разы больше, чем обычно.

Чтобы обеспечить совместимость плёнки с современными проекторами, компания IMAX создала увеличенные бобины, но этим дело не обошлось. Инженерам IMAX также пришлось модифицировать программу Imax Quick Turn Reel Unit, которая изначально работала на выпущенном в 2002 году PalmPilot m130. Это ПО отвечает за контроль над воспроизведением плёнки и незаметный переход от одной бобины к другой. Эмулятор PalmPilot m130 был запущен на 10-дюймовом Windows-планшете. Вот как это выглядит в аппаратной:



Посмотреть «Оппенгеймер» наиболее аутентично, то есть с 70-миллиметровой плёнки, можно лишь в тридцати кинотеатрах по всему миру. Девятнадцать из них находятся в США, шесть в Канаде, три в Великобритании и по одному в Австралии и Чехии.
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Комментарии

+4738
Carter_Mayers
На RTX 3050TI далеко не уедешь, не о чём будет игровой ноут. Нужно смотреть минимум на 3070 и понимать что мобильные версии, обычно урезанные и такой графики и производительности как на десктопе там не будет. Цена конечно не высокая, но геймерским его не назовёшь. Проще из Европы взять Dell, Acer или MSI, там хоть понятно что за производитель будет
час назад в 18:48
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+4738
Carter_Mayers Carter_Mayers
Оуч, не туда коммент написал, извиняюсь😹🤣🤣🤣
час назад в 18:48
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GSmirnov
+569
GSmirnov
что такое кпк?
49 минут назад
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