Оскар 2025: киноискусство по методичке





3 марта жюри американской киноакадемии определит (или уже определили) лучший фильм 2025 года, который получит «Оскар». Говорить о том, что премия окружила себя околополитическим вайбом, не принято, но спорить с этим вряд ли кто возьмется. В этом контексте приход Трампа к власти будто бы внес коррективы в планы режиссеров. Вектор повестки сменился, гендеров снова два, а в силу последних событий участию российских актеров внимание могут уделить куда больше, чем это было бы год назад. Оттого спорная, но безусловно талантливая лента «Бруталист» с еврейским взглядом на гниль американского общества может остаться не удел, а истеричная «Анора» с Юрой Борисовым и Алексеем Серебряковым метит в фавориты. Ясно одно — жарко будет даже при сомнительном и в большей степени однобоком наборе номинантов. Делаем ставки на лучший фильм года и делимся мнением о каждом из них. 3 марта жюри американской киноакадемии определит (или уже определили) лучший фильм 2025 года, который получит «Оскар». Говорить о том, что премия окружила себя околополитическим вайбом, не принято, но спорить с этим вряд ли кто возьмется. В этом контексте приход Трампа к власти будто бы внес коррективы в планы режиссеров. Вектор повестки сменился, гендеров снова два, а в силу последних событий участию российских актеров внимание могут уделить куда больше, чем это было бы год назад. Оттого спорная, но безусловно талантливая лента «Бруталист» с еврейским взглядом на гниль американского общества может остаться не удел, а истеричная «Анора» с Юрой Борисовым и Алексеем Серебряковым метит в фавориты. Ясно одно — жарко будет даже при сомнительном и в большей степени однобоком наборе номинантов. Делаем ставки на лучший фильм года и делимся мнением о каждом из них. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Анора

Бруталист

Злая: сказка о ведьме Запада

Дюна: часть вторая

Субстанция

Конклав

Мальчики из «Никеля»

Боб Дилан: никому не известный

Эмилия Перес

Я все еще здесь

Вывод

драма, комедияШон БэйкерМайки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Алексей Серебряков и другие.Анора Михеева — стриптизерша из не самой благополучной семьи. Ваня Захаров — сын русского олигарха. После нескольких горячих ночей за деньги парочка женится на скорую руку. Все в плюсе: Энни мечтает до конца жизни не работать, а Ивану не придется ехать в Россию. Но шестерки отца считают иначе и вламываются в дом молодоженов, дабы разорвать брачный договор. Парень бросается в бега, а в след за ним по Нью-Йорку колесят представители армянской диаспоры, русский охранник и новоиспеченная жена.Успех «Аноры» начался с Каннского фестиваля, где фильм получил главную статуэтку, а личность Юры Борисова начала обретать культовый статус — и это за три с половиной диалога на весь хронометраж. В России фильм не так что бы и зашел, а вот западные критики восторженно сравнивают сюжет то с «Золушкой», то с «Красоткой».По факту — это стереотипный взгляд на богатых русских, сорящих деньгами, с обилием мата и подростковых истерик. Мораль сей басни то ли в демонстрации современного инфантилизма, то ли в общественном расслоении. Так или иначе, показано все настолько безыдейно и затянуто, что невольно возникает впечатление, что каннское жюри так сделало первый шаг к реабилитации отношений с российскими культурными деятелями. А дальше восхищение пошло по цепочке и довело «Анору» до оскаровского номинанта на лучший фильм года. И если это так, то у картины Бэйкера есть все шансы взять главный приз.драмаБрэйди КорбетБрэйди Корбет, Мона Фастволд ЛерчеЭдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди и другие.После ужасов холокоста еврейско-венгерский архитектор Ласло Тот эмигрирует в Америку. На чужбине, где его талант никому не ведом, мелкие подработки — единственный способ выжить. По счастливой случайности Ласло вместе с кузеном получают заказ на реставрацию библиотеки влиятельного миллионера. Со временем архитектор получает крупный заказ на возведение монумента. В нем он отражает все тяготы военного времени, но не подозревает, что худшие страницы его жизни еще не перевернуты.Как правило, ленты о тяжелых человеческих судьбах высоко ценятся среди жюри «Оскара». И «Бруталист» идеально вписывается в формулу успеха американской киноакадемии. В лице выдуманного архитектора показаны и тяготы поствоенного времени, и последствия зависимости, и притеснения по национальному признаку, и насилие над личностью. Америка предстает перед зрителем как капиталистическая машина ломающая всех, кто решил стать своим в чужой стране. Итог — только в недавно получившим независимость Израиле евреи могут быть полноценно свободными и чувствовать себя дома. Об этом говорят многочисленные работы Ласло, которые были воплощены и по достоинству приняты только после того, как он с семьей репатриировался.«Бруталист» очень талантливо снят. Красивая картинка, потрясающая операторская работа с кадром и светотенью, атмосферный саундтрек, смотреть его действительно приятно. Однако фильм очень скуден на эмоции, которых за три с половиной часа можно было влить немало. Из-за этого главные проблемы героя не кажутся действительно серьезными. Особенно, когда другие персонажи-релоканты и жена с отказавшими ногами стойко справлялись в не менее сложных условиях. Плюс эскалирующийся в реальном мире конфликт между Израилем и Палестиной может быть не на руку режиссеру, если вручение статуэток будет расцениваться, как принятие той или иной стороны.мюзикл, фэнтезиДжон М. ЧуДэна Фокс, Винни Холцман, Грегори Магвайр и другиеСинтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли и другие.Экранизация бродвейского мюзикла поставлена по роману Грегори Магвайера «Злая: жизнь и времена Западной Колдуньи из страны Оз». Две юных ведьмы — зеленокожая Эльфаба и барбиподобная Глинда — ходят в школу, влюбляются, пытаются понять, как жить жизнь в сложном мире политических споров, предубеждений и стереотипов. Мы еще не знаем, как именно одна из них станет Злой Ведьмой Запада, а другая — Доброй Ведьмой Севера.Для многих из нас «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова если не преобладает над «Удивительным волшебником из страны Оз» Лаймена Баума, то точно плотно с ним переплетается.В «Злой» мы смотрим на предысторию известного сюжета с улетевшим из Канзаса домом. Здесь сложно судить об однозначности поступков. Очень многое попадает в «серую зону», которая больше похожа на реальность, чем четко разделенные в сказках понятия добра и зла. Это отличный вариант, чтобы посмотреть картину с детьми и обсудить причину и последствия различных действий. Но весьма слабый претендент на фильм года. Для западного зрителя эта история является действительно значимой, частью культурного кода. Но даже при таком статусе картина тягаться с остальными номинантами едва ли сможет.фэнтези, боевикДени ВильневДени Вильнев, Джон Спэйтс, Фрэнк ГербертТимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Броли и другие.Вторая часть экранизации Фрэнка Герберта продолжает историю первого фильма. Пол Атрейдес со своей матерью скрываются от Харконненов в пустыне. Там они встречают фрименов, пророчество которых указывает, что Пол — избранный. Ему предстоит укорениться среди обитателей Арракиса, а также принять решения, которые приведут к новой межзвездной войне, и возглавить императорский трон.Вторая «Дюна» — это фантастический аттракцион, следующий отточенному годами стилю визионера Дени Вильнева. За бесподобным визуальным стилем и саундреком кроется главная идея: власть не может нести добро, а ее обладатель может в любой момент превратиться из героя-спасителя в антагониста.Однако несмотря на политическую составляющую, картина выглядит чужаком среди номинантов на «Оскара». Будто не нашлось более сильных претендентов, как это было в 2003 году, когда фильмом года стал «Властелин колец: две крепости». Максимум, что можно пророчить «Дюне» — лучшая операторская работа.ужасы, драмаКорали ФаржаКорали ФаржаМаргарет Куолли, Дэми Мур, Дэннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Оскар Лесадж и другие.50-летняя звезда Элизабет Спаркл «вышла в тираж». Телевидению нужна новая, красивая ведущая, свежая кровь. В попытке удержать внимание и славу она применяет подпольный препарат, чтобы создать «новую версию себя». Так появляется молодая и дерзкая Сью. Однако эксперимент постепенно оборачивается жуткими последствиями, когда героиня решает нарушить правила эксплуатации своего нового тела.«Субстанция» в какой-то степени выглядит как прямая противоположность «Бруталиста». Вместо эстетики фильмов 80-х — современный клиповый монтаж, коричнево-серые тона уступают нарочито ярким цветам, вместо реализма — гротеск, а стойкость и мужество архитектора можно противопоставить проблемам старения актрисы.При этом вопросы, которые режиссер «Субстанции» задает зрителю, смотрятся более целостно, хоть и могут быть интерпретированы по-разному. Но, как и сюжеты сказочного содержания, хорроры редко заслуживают внимание киноакадемии, а «Прочь» и «Тихое место» скорее исключение, нежели правило.детектив, драмаЭдвард БергерПитер Строан, Роберт ХаррисРэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто и другие.После внезапной смерти Папы Римского кардиналу Лоуренсу поручено провести конклав — таинство выбора нового духовного лидера. В ходе нескольких кругов голосования он узнает о заговоре среди духовенства. Кроме того, самый главный претендент может поставить под вопрос все святые устои.«Конклав» — один из самых провокационных фильмов, представленных жюри в этом году. На первый взгляд это не выделяющийся, но тем не менее крепкий детективный триллер о «серой» стороне духовной власти. Споры, соперничество, истинные мотивы католических лидеров, все то, о чем не принято говорить и идет в разрез общепринятым нормам, — здесь есть.Ирония в том, что главный хук фильма заключается в отрицании или даже осуждении трансгендерного перехода. Еще год назад за такой сюжетный поворот режиссеру грозила бы отмена среди западной аудитории. Но сменившаяся политическая повестка, сокращение гендеров до двух, традиционные ценности могут сделать «Конклав» лидером среди номинантов.драмаРаМелл РоссРаМелл Росс, Джослин Барнс, Колсон Уайтхед и другиеИтан Хейрис, Этан Коул Шарп, Давид Диггс, Брэндон Уилсон, Онжаню Эллис и другие.Начало 1960-х. Темнокожие до сих пор — люди второго сорта. Мартин Лютер Кинг борется с дискриминацией за права афроамериканцев. Его словами проникается подросток Элвуд. Он отличник, мечтающий об учебе и светлом будущем. Однажды паренек по незнанию садится в угнанный автомобиль, а после его ждут полиция, исправительная колония и общество сломленных сокамерников.Есть фильмы, которые делаются для получения премий, снимаются они как будто по методичке. Что мы имеем в этом случае? Хороший темнокожий мальчик, умный, претендует на стипендию, у него блестящие перспективы. Он буквально мимо проходил, проехался на тачке с угонщиком — и вот вероломные белые копы хватают его и запихивают в исправительную школу-колонию «Никель». По ощущениям, там все чернокожие положительные, сидят не за что, их наказывают просто потому, что мир жесток, вокруг одни расисты. Главный герой вырастает и оценивает события в масштабе всего общества, а не только своей истории.Фильм исключительно однобокий, хотя и позиционируется как экранизация книги, основанной на реальных событиях. Режиссер РаМелл Росс ранее занимался документальным кино, даже был номинирован на Оскар в 2018 году за фильм «Округ Хейл утром и вечером», где главные действующие лица также — расизм во всех его проявлениях и быт чернокожего населения в расистском штате Алабама. Однако важно понимать: «Мальчики» были сделаны не для мирового проката, а для американцев с теми понятиями и явлениями, которые знакомы каждому в этой стране с юных лет. Впрочем, какая американская премия может обойтись без номинанта, рассказывающего о тяготах чернокожего населения?мюзикл, биография, драмаДжеймс МэнголдДжеймс Мэнголд, Джей Кокс, Элайджа УолдТимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Эль Фаннинг, Дэн Фоглер и другие.Фильм рассказывает о том, как еще никому не известный Боб Дилан из провинции приезжает в Нью-Йорк за своим кумиром и сам начинает восхождение. Будущий Пулитцеровский лауреат и обладатель Нобелевской премии по литературе еще молод. Он поет чужие песни и не знает, что станет культовой личностью. Он встречает Сильви Руссо, которая открывает для него новые горизонты, показывает многогранность культуры и поэтичность происходящих событий. Она поддерживает его и направляет.Даже если вы не сможете сходу назвать ни одной песни, уж само имя Боба Дилана вы слышали точно. Американская звезда, исполнитель с гитарой и губной гармошкой, обладатель копны непослушных волос. Стоит отметить, что большая часть информации о нем или событиях того времени подается не в лоб, а иносказательно, как будто на фоне. На наших глазах Дилан захватывает фолк-сцену, а потом также стремительно бросает ее ради более электрического и рокового звучания. Тимоти Шаламе действительно блистает в этой роли, самостоятельно исполняя вокальные номера.Байопики вообще жанр своеобразный и в большей степени направлен на ценителей той или иной личности. Это делает их несколько отстраненными от массового зрителя. В случае с «Диланом» ситуация сложнее вдвойне — это не «Оппенгеймер», что поднимал сложные вопросы мирового масштаба. Лента про самую закрытую звезду так и оставляет зрителя наедине с вопросами, на которые байопики, как правило, стремятся ответить.мюзикл, комедияЖак ОдиарЖак Одиар, Тома Бидеген, Леа Мисиус и другиеЗои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес и другие.Квалифицированный адвокат Рита работает в крупной мексиканской компании, которая больше заинтересована в отмывании денег, чем в служении правосудию. Неожиданно Рита получает интригующее предложение — грозный босс картеля Хуан Дель Монте хочет выйти из криминального мира и исчезнуть навсегда, для чего он решил сменить пол. Именно Рита должна ему помочь.Фильм о мексиканцах, снятый французом, где в центре сюжета смена пола наркобароном, который раскаивается в грешной жизни и ищет искупления. Звучит как сумбур, на экране он и есть. К тому же — мюзикл, что делает допущения сюжета еще более недостоверными.Удивительный образом к этому добавляется скандал с отменой Карлы Софии Гаскон, которая до 2018 года была мужчиной, а теперь получает номинации и премии в категории «женская роль». «Современный» западный подход как он есть. Пикантности ситуации добавляют старые высказывания Гаскон в социальных сетях: против Black Lives Matter, с религиозными оскорблениями и критикой Оскара, который превратился в «афро-корейский фестиваль» протестных фильмов.Иронично, но вряд ли создатели такого инклюзивного винегрета, как «Эмилия Перес» представляли себе реальность, где смена политического мнения может перечеркнуть некогда незыблемые правила западного разнообразия. Думаю, тут можно даже не взвешивать шансы на звание лучшего фильма года.драма, биографияУолтер СаллесМурило Хаузер, Хеитор Лорега, Марсело Рубенс ПайваФернанда Торрес, Фернанда Монтенегро, Селтон Мелу, Валентина Ержзаже, Мария Маноэла и другие.Бразилия... Какие ассоциации вызывает страна? Сериалы и футбол? Теплый климат и пугающие фавелы? Почти никому на ум не придут правительственный террор. 1970-е, политик Рубенс Пайва ненадолго уезжает из дома, чтобы дать показания властям, и ... бесследно исчезает. Его жена Юнис отказывается смириться с произволом госструктур и разыскивает мужа.Фильм про память, справедливость и планомерную ежедневную борьбу. Он про маленькие шаги, а не минутное геройство: семья учится улыбаться, потеряв отца и мужа, ищет его и не теряет надежды. Кинолента побуждает прочувствовать эмоции, без надрыва, в более понятном и близком к реальной жизни ключе. Это одновременно и семейная драма, и политическое высказывание.Такое спокойное кино с неторопливым повествованием имеет все шансы произвести гораздо более глубокое впечатление на американскую киноакадемию, нежели мюзиклы или картины с идеальным визуальным стилем.Я уже давно не слежу за «Оскаром» в силу отсутствия достойных номинантов и считаю, что премия далеко ушла в политическую плоскость и отработку актуальной повестки. Однако в этом году претенденты выглядят особенно скудно. Их будто набирали для заполнения списка: три мюзикла, хоррор, блокбастер, пара лент про расизм, пара про политические распри и Юра Борисов с истеричкой Анорой. Вопрос: а это точно фильмы года? А вы точно киноакадемия? Среди участников безусловно есть хорошие картины, но не на столько, чтобы стать в один ряд с «Играми разума» или «Гладиатором».