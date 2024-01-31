«Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом появился на торрентах

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Релиз состоялся на платформе Amazon и уже гуляет по пиратским ресурсам. Это значит, что ближе к выходным отечественные «локализаторы» подготовят перевод для домашнего ознакомления.Впрочем, совсем нетерпеливые могут оценить экшен уже сейчас. На трекерах заливают версию в Full HD качестве на языке оригинала, но с переводом субтитров. Для тех кто предпочитает смотреть кино не отвлекаясь на текст, ждать долго не придется. Популярные релизы озвучиваются оперативно в ближайшие один-два дня.По сюжету Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается пчеловодством и совершенно не хочет вспоминать эпизоды своего прошлого. Единственный его собеседник — добродушная миссис Паркер по соседству. Однажды женщина становится жертвой мошенников, которые крадут все ее сбережения. Вскоре старушка отчаялась и добровольно покинула этот мир. Адам решает отомстить за единственную подругу.Режиссером фильма стал фильм Дэвид Эйр, снявший первый «Форсаж», «Тренировочный день» и «Патруль». За три недели после релиза в кинотеатрах фильм собрал 78 миллионов долларов в общемировом прокате. На одном из популярнейших агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes критики оценили фильм на 71%, зрители — на 93%.