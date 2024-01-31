«Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом появился на торрентах

Артем
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Релиз состоялся на платформе Amazon и уже гуляет по пиратским ресурсам. Это значит, что ближе к выходным отечественные «локализаторы» подготовят перевод для домашнего ознакомления.

Впрочем, совсем нетерпеливые могут оценить экшен уже сейчас. На трекерах заливают версию в Full HD качестве на языке оригинала, но с переводом субтитров. Для тех кто предпочитает смотреть кино не отвлекаясь на текст, ждать долго не придется. Популярные релизы озвучиваются оперативно в ближайшие один-два дня. 

По сюжету Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается пчеловодством и совершенно не хочет вспоминать эпизоды своего прошлого. Единственный его собеседник — добродушная миссис Паркер по соседству. Однажды женщина становится жертвой мошенников, которые крадут все ее сбережения. Вскоре старушка отчаялась и добровольно покинула этот мир. Адам решает отомстить за единственную подругу.

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Режиссером фильма стал фильм Дэвид Эйр, снявший первый «Форсаж», «Тренировочный день» и «Патруль». За три недели после релиза в кинотеатрах фильм собрал 78 миллионов долларов в общемировом прокате. На одном из популярнейших агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes критики оценили фильм на 71%, зрители — на 93%.

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Источник:
Amazon
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Комментарии

Mers
+4832
Mers
Вчера посмотрел. Такая хня, просто слов нет🤦🏻‍♂️ Еле досмотрел.
2 часа назад в 10:02
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+95
horizon
Мерси, по коментам можно понять стоит смотреть или нет, к примеру Догмаен мне понравился. А это и смотреть не буду 😂😂😂🤝
2 часа назад в 10:16
#
+39
woofeer
Да нормально на разок🤣 Винни пух всех ушатал)
2 часа назад в 10:19
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tellurian
+2671
tellurian woofeer
В таких фильмах не бывает иначе :)
час назад в 11:02
#
kardigan
+3469
kardigan woofeer
Кто бы сомневался!
29 минут назад
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