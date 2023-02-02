Песни, танцы и путешествия во времени — этот индийский фильм полностью снят на iPhone 14 Pro

Фархад

Shot on iPhone 14 Pro

В рамках рекламной кампании «Shot on iPhone» индийский кинорежиссёр Вишал Бхардвадж решил снять короткометражный фильм «Фурсат» на iPhone 14 Pro.

Фильм, длительностью около 30 минут, рассказывает историю о молодом человеке, который настолько одержим контролем над своим будущим, что он рискует потерять самое дорогое, что у него есть в настоящем. Главные роли в короткометражке исполнили звёзды индийского кино Вамика Габби и Ишаан Хаттер.


Согласитесь, картинка получилась очень насыщенной, а яркие и тёмные сцены позволили раскрыть весь потенциал камеры нового iPhone. Сама Apple утверждает, что весь фильм был снят на iPhone 14 Pro с использованием дополнительного оборудования и программного обеспечения для монтажа.

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Источник:
Apple
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