Песни, танцы и путешествия во времени — этот индийский фильм полностью снят на iPhone 14 Pro

В рамках рекламной кампании «Shot on iPhone» индийский кинорежиссёр Вишал Бхардвадж решил снять короткометражный фильм «Фурсат» на iPhone 14 Pro.Фильм, длительностью около 30 минут, рассказывает историю о молодом человеке, который настолько одержим контролем над своим будущим, что он рискует потерять самое дорогое, что у него есть в настоящем. Главные роли в короткометражке исполнили звёзды индийского кино Вамика Габби и Ишаан Хаттер.Согласитесь, картинка получилась очень насыщенной, а яркие и тёмные сцены позволили раскрыть весь потенциал камеры нового iPhone. Сама Apple утверждает, что весь фильм был снят на iPhone 14 Pro с использованием дополнительного оборудования и программного обеспечения для монтажа.