По игре Sleeping Dogs снимут фильм. Что известно?





Производство криминального боевика о противостоянии триад сдвинулось с мертвой точки. Производство криминального боевика о противостоянии триад сдвинулось с мертвой точки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам портала IGN, работа над фильмом уже ведется. За производство взялась Story Kitchen («Соник в кино»), назначены режиссер и сценарист, имена которых пока держаться в секрете. Роль полицейского под прикрытием исполнит Симу Лю («Барби», «Артур, ты король»). Он же выступит продюсером фильма.Ранее историю Sleeping Dogs уже пытались адаптировать под большие экраны. Одну из главных ролей должен был взять Донни Йен («Ип Ман», «Джон Уик 4»), однако в 2025 году проект отменили.Видеоигра Speeping Dogs вышла в 2012 году и стала одним из самых успешных клонов GTA. Сюжет разворачивается в современном, пропитанном неоном Гонконге. Вэй Шэнь — полицейский под прикрытием, разрывающийся между долгом офицера и преданностью семье жестоких триад, в которую он пытается проникнуть. Со многими участниками группировки он был знаком ранее, когда рос на улицах города.