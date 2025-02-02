По игре Sleeping Dogs снимут фильм. Что известно?

Производство криминального боевика о противостоянии триад сдвинулось с мертвой точки.
Ранее историю Sleeping Dogs уже пытались адаптировать под большие экраны. Одну из главных ролей должен был взять Донни Йен («Ип Ман», «Джон Уик 4»), однако в 2025 году проект отменили.
Видеоигра Speeping Dogs вышла в 2012 году и стала одним из самых успешных клонов GTA. Сюжет разворачивается в современном, пропитанном неоном Гонконге. Вэй Шэнь — полицейский под прикрытием, разрывающийся между долгом офицера и преданностью семье жестоких триад, в которую он пытается проникнуть. Со многими участниками группировки он был знаком ранее, когда рос на улицах города.