По сериалу «Аркейн» выйдет еще три спин-оффа

Артем


Все они расскажут о судьбе героев League of Legends на землях игровой вселенной.

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После завершения второго сезона «Аркейн» Riot Games и анимационная студия Fortiche уже планируют запустить несколько адаптаций видеоигры League of Legends. Каждая из них посвящена одной из множества игровых территорий: имперским Ноксус и Демасия, а также союзу провинций Ионии. Об этом шоураннер Кристиан Линке рассказал стримеру Necrit94:

«Мы много инвестируем в Noxus, Ionia, Demacia [...] Главное в сериалах — истории персонажей. У нас много данных, и мы знаем, какие персонажи нравятся нашей аудитории, и за кого они играют. Уверен, что мы сделали правильный выбор».

Какие именно персонажи будут задействованы в спин-оффах пока держится в секрете. Кроме того, шоураннер отметил, что будущие проекты могут не ограничиваться только этими тремя локациями, а один из них разрабатывается уже больше года и может выйти на экраны в ближайшее время.
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Источник:
Gosu Gamers
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