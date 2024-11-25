По сериалу «Аркейн» выйдет еще три спин-оффа





Все они расскажут о судьбе героев League of Legends на землях игровой вселенной. Все они расскажут о судьбе героев League of Legends на землях игровой вселенной. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы много инвестируем в Noxus, Ionia, Demacia [...] Главное в сериалах — истории персонажей. У нас много данных, и мы знаем, какие персонажи нравятся нашей аудитории, и за кого они играют. Уверен, что мы сделали правильный выбор».

После завершения второго сезона «Аркейн» Riot Games и анимационная студия Fortiche уже планируют запустить несколько адаптаций видеоигры League of Legends. Каждая из них посвящена одной из множества игровых территорий: имперским Ноксус и Демасия, а также союзу провинций Ионии. Об этом шоураннер Кристиан Линке рассказал стримеру Necrit94:Какие именно персонажи будут задействованы в спин-оффах пока держится в секрете. Кроме того, шоураннер отметил, что будущие проекты могут не ограничиваться только этими тремя локациями, а один из них разрабатывается уже больше года и может выйти на экраны в ближайшее время.