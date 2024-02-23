Подборка адреналиновых экшенов, которые не отпускают до самых титров

Дилогия «Рейд»

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«Хардкор» и «Никто»

«Убойный футбол» и «Разборки в стиле кунг-фу»

Дилогия «Адреналин»

Серия «Джон Уик»

Серия «Kingsman»

«Пристрели их»

Главная задача классических боевиков — развлекать зрителя бездумными перестрелками и зрелищными боями. В отличие от большинства современных представителей, ленты не обременяли зрителя смысловой нагрузкой с душещипательными сценами и скрытой моралью. Конечно, были исключения, однако мы предлагаем вспомнить драйвовые, жесткие, а местами даже глупые фильмы прошлых лет, которые не грех пересмотреть в любое время.Прямолинейный как рельсы и бескомпромиссный индонезийский экшен даст фору даже самым матерым лентам Голливуда, если речь идет о постановке хореографии боев. С первых минут и до появления финальных титров, на зрителя льется непрерывный поток рукопашного драйва, в котором спецназ голыми руками втирает в бетонные стены небоскреба орды наемников.Вторая часть больше опирается на сюжет. Количество схваток снизилось, однако градус жесткости и изобретательности по-прежнему держит достойную планку.Полнометражный дебют российского режиссера Ильи Найшуллера «Хардкор» пример, как можно грамотно освежить жанр, не имея в кармане сотни миллионов долларов. Секрет в съемке — «вид из глаз» главного героя Генри, превращает ленту в дикий полуторачасовой аттракцион с киборгами, сверхспособностями и понятными только русскому зрителю мемами. Идеально для просмотра на большом экране.Вторая работа Найшуллера вышла более приземленной как в динамике, так и сюжетно, но обзавелась каким-никаким звездным составом. Разгневанный семьянин Хатч в исполнении Боба Оденкерка (Сол из «Во все тяжкие») встает на пути главы русской мафии в лице Алексея Серебрякова («Левиафан», батя из «Витки Чеснока»). Как полагается, умело крошить лица оппонентов, герой научился не вчера, но это уже спойлер для тех, кто не смотрел. К разборкам также присоединяется бодрый дедуля Кристофер Ллойд (Док из «Назад в будущее»).Предлагаю разбавить градус серьезных щей парочкой гонконгских экшенов. Режиссер Стивен Чоу всегда отдавал предпочтение комедиям. Причем градус их абсурдности порой выходил за рамки европейских представлений о здоровом юморе. Так лента о футбольной команде неудачников с грацией шаолиньских монахов вышла аж в двух разных версиях, где сцены оригинала не просто урезались, а заменялись на более лицеприятные эпизоды.«Разборки» стали апогеем работ Чоу, но не потеряли былого задора. Эффекты, которые сейчас уже смотрятся как работа выпускника курсов по 3Д-моделированию, тогда могли встать рядом с голливудской «Матрицей».Чистый, как стакан медицинского спирта, трэш-боевик времен, когда Стэйтема писали через «Х», а сам актер еще не стал автором миллиона цитат из «ВКонтакте». Именно его принадлежность к фильмам уровня Б заставляет киллера Чева творить на экране любые бесчинства, дабы не отбросить копытки раньше срока. Причина — отравление ядом, который угробит героя, если не поддерживать пульс на должном уровне.Идея второй части не сильно отличается от оригинала. Мотор Чева по-прежнему нуждается в постоянном впрыске адреналина. Причем на этот раз «мотор» вовсе не оборот речи, а вполне конкретное устройство за грудной клеткой.Похоже, еще в 2014 году зрители настолько истосковались по бездумному мочилову, что незаметный киллер-тихоня по кличке «Баба Яга» произвел фурор, которого хватило еще на три полноценных продолжения. С каждой новой частью Киану Ривз в строгом пиджаке особой грациозно отправляет неприятелей на срочное свидание с апостолом Петром. Особых причин искать не надо: месть за песеля и нежелание вовремя остановится, перерастает в глобальную войну с криминальными картелями.Если смешать интеллигентность Шерлока Холмса, добавить гаджетов Джеймса Бонда и накинуть немного пошлых шуток из «Очень страшного кино» выйдет очень годный шпионский комедийный боевик. Однако джентльменские манеры Колина Ферта и Тэрона Эджертона местами заткнут за пояс любого Джона Уика. Просто посмотрите сцену в церкви из первой части и вопрос просмотра будет решен.Завершаем подборку смесью хулиганской экшен-комедии и вульгарной драмы с Клайвом Оуэнон и роскошной Моникой Беллуччи в роли «ночной бабочки» с дитем. Мотивацию злодеев, как собственно и героев данного фильма, не стоит рассматривать с точки зрения здравой логики. Да и зачем она, если все затевалось ради одного — изобретательных перестрелок.А если вы не согласны с нашим списком, пишите в комментариях свои варианты боевиков, которые вам запомнились навсегда.