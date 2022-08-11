Показан трейлер нового сезона «Рика и Морти». Это будет бомба

Канал Adult Swim выложил трейлер шестого сезона научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти». Премьера состоится 4 сентября.Безумные приключения семейки во главе с Риком и его внуком Морти возвращаются на экраны. Выход шестого сезона безбашенного сериала, намечен на 4 сентября 2022 года. Adult Swim, канал на котором будет транслироваться новые серии, поделился свежим трейлером.На фоне привычной инопланетной вакханалии, экшена и приключений можно увидеть несколько отсылок на классические боевики. Под саундтрек Оззи Озборна из Black Sabbath, авторы «Рика и Морти» упомянули фильм «Крепкий Орешек», и Росомаху из «Людей Икс».Предположительно, новый сезон не станет завершающим для сериала. В 2018 году создателям дали зеленый свет еще на 70 серий. На тот момент был завершен только третий сезон.