Рик и морти сериалы

Показан трейлер нового сезона «Рика и Морти». Это будет бомба

Артем
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Канал Adult Swim выложил трейлер шестого сезона научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти». Премьера состоится 4 сентября.

Безумные приключения семейки во главе с Риком и его внуком Морти возвращаются на экраны. Выход шестого сезона безбашенного сериала, намечен на 4 сентября 2022 года. Adult Swim, канал на котором будет транслироваться новые серии, поделился свежим трейлером. 


На фоне привычной инопланетной вакханалии, экшена и приключений можно увидеть несколько отсылок на классические боевики. Под саундтрек Оззи Озборна из Black Sabbath, авторы «Рика и Морти» упомянули фильм «Крепкий Орешек», и Росомаху из «Людей Икс». 

Предположительно, новый сезон не станет завершающим для сериала. В 2018 году создателям дали зеленый свет еще на 70 серий. На тот момент был завершен только третий сезон.


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Источник:
YouTube
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