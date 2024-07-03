«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» появился в «домашнем» прокате

Лента с подзаголовком «Аксель Фоули» вышла спустя 30 лет.Продолжение комедийного боевика с Эдди Мерфи в главной роли вышло на Netflix и уже благополучно перекочевало на торренты. Там его уже можно найти с хорошим качеством картинки и дублированным переводом.По сюжету детектив Аксель Фоули снова берется за дело на улицах Беверли-Хиллз. Внезапно, его дочь Джейн попадает в беду. Коп обращается за помощью к старым друзьям — Билли Роузвуду и Джону Тэггарту. Вместе они готовятся задать жару преступному миру, а их компания пополняется новым напарником.Напомним, что оригинальная трилогия выходила с 1984 по 1994 год. Четвертый фильм получил 70% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что режиссер положился скорее на ностальгические воспоминания, нежели на новые идеи. На производство продолжения Netflix потратил около $150 миллионов.