Посмотрели фильм «Варяг» Роберта Эггерса. Что понравилось, а что нет

Фильм Роберта Эггерса «Варяг» не успел добраться до наших кинотеатров. Из-за отказа студии A24 сотрудничать с российскими прокатчиками, вариантов оставалось немного — ждать когда фильм появится в сети. На днях состоялся цифровой релиз картины и... Не так уж много мы потеряли. Рассказываем о впечатлениях.Работы Роберта Эггерса стали широко известны в узких кругах относительно недавно. И «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой и дуэт Паттисон-Дефо в «Маяке», скорее относятся к жанру арт-хауса или «кино не для всех», со всеми сюжетно-визуально вытекающими из этих словосочетаний. Проще говоря не рассчитанные на массового зрителя. И если предыдущие фильмы были камерными, то «Варяг» пошел другим путем. Как по масштабу, так и по настроению. И в этом одновременно его успех и провал.История о судьбе северянина стала первой работой режиссера с широким спектром актеров. Итан Хоук, Уильям Дефо, Бьерк, Николь Кидман — состоявшиеся звезды первой величины. Правда отыграла на полную среди них разве что Кидман. Не то, что бы остальные не старались. Их игра, как всегда, великолепна, но экранного времени им уделили чуть больше пары кадров. И это очень обидно.Если останавливаться на сюжете без спойлеров, то его можно описать двумя словами. Фильм о мести. Конечно, не только, но это его основная тема. Кто-то пытается связать повествование фильм с шекспировским «Гамлетом» или его видоизмененной интерпретацией. Даже главного героя зовут Амлет, что наталкивает на созвучные ассоциации.Пусть будет так. Но, камон ребят, может уже пора оставить в покое английского поэта и пытаться выехать на причастности к его произведениям? В общем финал, лично мне, был понятен уже на пятнадцатой минуте фильма. Остается наблюдать чем наполнена картина оставшиеся два часа. И тут, отчасти, я стал жертвой собственных ожиданий.«Ведьма» в 2015 году стала чуть ли не основоположницей хорроров новой волны. Это тягучая, густая и жутко неуютная атмосфера, которая держала тебя до последних кадров сохраняя сюжетную интригу. «Маяк» с головой окунал в пучину лавкравтовского безумия, а уровень неадекватности двигался семимильными шагами. И по инерции от третьего фильма Эггерса я ждал, как минимум, того же градуса.Нельзя сказать, что фирменный стиль режиссера испарился. Он есть, но работает скорее на картинку, нежели на восприятие. В фильме присутствуют сцены которые, могут вызвать недоумение у рядового зрителя. Но таковые можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и присутствие их художественно оправдано. В основном это ритуальные обряды варваров и парочка видений (которые просто красивы). В остальном это обычный исторический, с легкой примесью мистики, фильм.Историческим его тоже можно назвать с натяжкой. Создатель фильма прямо заявлял, что не опирался на достоверные источники. Более того, даже костюмы могут не соответствовать обстоятельствам. Но если вы не знаток мифологии, то заметить это будет сложно.А вот в чем не откажешь «Варягу», так это в красоте. Режиссерская работа тут действительно хороша. И это касается всего. Гладь моря или горные холмы, ожесточенная бойня или шаманские ритуалы, все выверено с точностью до кадра. Визуально фильм просто великолепен и придираться к нему совершенно не хочется. Разве что валькирия с брекетами оставляет некоторые вопросы. Но это оставим на совести художника.Также отдельной похвалы заслушивают боевые сцены. Они жесткие, под стать суровой эпохе варваров. Кровь, грязь, копья и стрелы так летят прямо в лицо зрителю и это впечатляет. Что удивительно, при столь высоком уровне жестокости все снято очень тонко и органично. Режиссер не смакует насилие, а быстрым шагом ведет тебя за руку по полю сражения. Не заостряя внимание на деталях, но одновременно оставляя их в памяти.По итогам фильм все же провалился в прокате не добрав даже две трети от общего бюджета. С другой стороны, зрительский рейтинг тянет уверенную семерку, как на iMDB, так и на «Кинопоиске». С моей точки зрения, фильм получился одноразовым и какого-то особо яркого впечатления я от него не получил. Тем не менее он стоит того, чтобы его посмотрели. Все, как говорится, дело вкуса.