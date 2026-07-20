Премьера, трейлер, актеры: что известно о фильме «Мстители: Доктор Дум»

Когда премьера фильма «Мстители: Доктор Дум»

Сюжет фильма «Мстители: Доктор Дум»

Создатели фильма «Мстители: Доктор Дум»

Новая эпоха киновселенной Marvel выходит на финишную прямую: студия официально готовит к релизу пятую часть культового супергеройского кроссовера и представила его дебютный трейлер. Рассказываем, что известно о блокбастере на данный момент.«Мстители: Доктор Дум» (ранее проект был известен как «Мстители: Династия Канга»). Главной фурором для фанатов серии стало возвращение ключевых лиц, сформировавших успех франшизы: братьев Руссо и Роберта Дауни-младшего.Изначала новых Мстителей планировали выпустить под другим подзаголовком — «Династия Канга», однако позже акцент сместили на главного антагониста, доктора Виктора фон Дума, в исполнении Роберта Дауни-младшего. После майского переноса, премьера запланирована на 18 декабря 2026 года, в один день с третьей частью «Дюны» Дэни Вильнева.По первому трейлеру ленты можно частично оценинить супергеройский состав: Тора, Фантастическую четвёрку, команду Людей Икс, жителей Ваканды и классического Капитана Америка. Вместе они востанут против главного зла — Доктора Дума — цель которого, направить историю всех мультивселенных в совершенно иное русло.Подтверждено, что проект станет прямым мостиком к следующему глобальному событию — «Мстители: Секретные войны», выход которого намечен на 2027 год. Marvel планирует вернуть масштаб и драмууровня «Войны бесконечности».Помимо звездного возвращения Роберта Дауни-младшего, в касте отметились: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Педро Паскаль, Флоренс Пью, Ванесса Кирби, Себастиан Стэн, Льюис Пуллман и другие.На посты режиссеров официально вернулись Джо и Энтони Руссо, снявшие самые кассовые фильмы вселенно Marvel: «Первый мститель: Другая война» и «Противостояние», а также «Мстители: Война бесконечности» и «Финал».