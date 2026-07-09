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Премьера, трейлер и актеры: что известно о втором сезоне «Джентльменов»

Артем


Осенью 2026 года на Netflix состоится долгожданная премьера второго сезона криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены». Рассказываем, что о нем известно.

Криминальный хит, ставший спин-оффом его одноименного фильма 2019 года, возвращается на экраны. Первый сезон собрал свыше 100 миллионов просмотров по всему миру, что позволило создателям возобновить съемки.

Режиссерское кресло и пост сценариста по-прежнему остаются за британским мастером криминального юмора Гаем Ричи.

Дата выхода второго сезона сериала «Джентльмены»



Премьера второго сезона «Джентльменов» официально назначена на 3 сентября 2026 года. Netflix планирует придерживаться прежней модели дистрибуции: все 8 запланированных эпизодов станут доступны для просмотра в один день.

Съемки проходили в Европе и Великобритании. Сейчас проект уже на финальной стадии постпродакшена и монтажа, а интерес зрителей подогрели дебютным трейлером.

Трейлер

О чем будет второй сезон «Джентльменов»



Сюжет стартует спустя год после финала первого сезона. Эдди Хорниман (Тео Джеймс) и расчетливая Сьюзи Гласс (Кая Скоделарио) окончательно укрепили свой деловой союз и возглавили подпольную империю Бобби Гласса. Парочка планирует выйти на международный уровень. Однако на пути к процветанию встает сам Бобби Гласса, что спутывает карты на столе криминальных игроков. Партнерам придется делать жесткий выбор: совершить переворот и сместить «большую шишку» либо идти ва-банк. 

Участники шоу обещают, что новый сезон станет куда мрачнее, жестче и масштабнее. 

Кто примет участие в съемках 2-го сезона «Джентльменов»



К своим ролям вернется весь ключевой состав первого сезона:

• Тео Джеймс — Эдди «Герцог» Хорниман
• Кая Скоделарио — Сьюзи Гласс
• Рэй Уинстон — Бобби Гласс
• Дэниэл Ингс — безумный старший брат Фредди Хорниман
• Винни Джонс — преданный егерь Джефф Сикомб

Помимо «старичков», Гай Ричи познакомит зрителей с колоритными новичками. К касту второго сезона присоединились Хью Бонневилль («Аббатство Даунтон», «Агентство»), Бенджамин Клементин («Дюна»), итальянский актер Микеле Морроне («365 дней») и Серджио Кастеллитто. Кроме того, зрителей ждут неожиданные камео от британского боксера Криса Юбенка-младшего и популярной телеведущей Майи Джамы.
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