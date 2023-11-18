Премьеру второй «Дюны» перенесли. Фанаты только рады

Артем
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Компания Warner Bros запланировала показ фантастического блокбастера на две недели ранее обещанного срока.

Согласно новому графику релиз состоится 1 марта. Таким образом вторая часть фантастической саги станет одним из первых крупных фильмов начала 2024 года.

Изначально премьера была датирована 20 октября, но сдвинулась на 17 ноября 2023 года. Позже в планы вмешалась забастовка актеров и сценаристов и выход фильма «Дюна: Часть вторая» отложили до 15 марта следующего года. После разрешения конфликта Warner Bros приняли решение не томить зрителей и сократили время ожидания на две недели.

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Источник:
Hyperbeast
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Комментарии

+200
Виктор Пересвет
Фанатов всех опросили? Прям всех-превсех???
34 минуты назад
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