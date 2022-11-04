Кино Apple TV+

Пятничная премьера на Apple TV+: драма «Мост через озеро» с Дженнифер Лоуренс в главной роли

Фархад

Мост через озеро

Сегодня, 4 ноября, на платформе Apple TV+ состоялась премьера нового фильма «Мост через озеро», в котором Дженнифер Лоуренс сыграла роль военнослужащей вооружённых сил США, вернувшейся из Афганистана.


Персонаж Лоуренс, девушка по имени Линси, получила черепно-мозговую травму при исполнении служебных обязанностей и теперь пытается вернуться к обычной жизни в родном Новом Орлеане. Однако тут её поджидают очередные проблемы, связанные с психическими травмами из детства. Спустя некоторое время Линси устраивается на работу уборщицей бассейнов, где знакомится с местным автомехаником Джеймсом (Брайан Тайри Генри). Эта встреча выливается в неожиданно крепкую дружбу.


Производством фильма занималась студия A24 совместно с Apple Studios, а режиссёром выступила Лила Нойгебауэр. Кстати, критики восторженно встретили этот проект, отметив в своих обзорах игру Лоуренс как «сильное возвращение к форме в её кинокарьере».

Фильм доступен всем подписчикам Apple TV+. Если вы ещё не пользуетесь стриминговым сервисом Apple, то сейчас вы можете получить два месяца бесплатной подписки.

А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Apple TV+
Cсылки по теме:
Фильмы ужасов, проверенные временем. Их боялись все
На Apple TV+ состоялась премьера чёрной комедии «Рэймонд и Рэй»
Страшные новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

6 отличных фильмов, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии