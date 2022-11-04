Пятничная премьера на Apple TV+: драма «Мост через озеро» с Дженнифер Лоуренс в главной роли

Сегодня, 4 ноября, на платформе Apple TV+ состоялась премьера нового фильма «Мост через озеро», в котором Дженнифер Лоуренс сыграла роль военнослужащей вооружённых сил США, вернувшейся из Афганистана.
Персонаж Лоуренс, девушка по имени Линси, получила черепно-мозговую травму при исполнении служебных обязанностей и теперь пытается вернуться к обычной жизни в родном Новом Орлеане. Однако тут её поджидают очередные проблемы, связанные с психическими травмами из детства. Спустя некоторое время Линси устраивается на работу уборщицей бассейнов, где знакомится с местным автомехаником Джеймсом (Брайан Тайри Генри). Эта встреча выливается в неожиданно крепкую дружбу.
Производством фильма занималась студия A24 совместно с Apple Studios, а режиссёром выступила Лила Нойгебауэр. Кстати, критики восторженно встретили этот проект, отметив в своих обзорах игру Лоуренс как «сильное возвращение к форме в её кинокарьере».
Фильм доступен всем подписчикам Apple TV+. Если вы ещё не пользуетесь стриминговым сервисом Apple, то сейчас вы можете получить два месяца бесплатной подписки.
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