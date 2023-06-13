Раскрыты даты премьер мировых блокбастеров. Из них 7 фильмов по комиксам Marvel

«Аватар 3» — 19 декабря 2025 года (ранее 20 декабря 2024 года);

«Аватар 4» — 21 декабря 2029 года (ранее 17 декабря 2026 года);

«Аватар 5» — 19 декабря 2031 года (ранее 22 декабря 2028 года);

Ранее подтвержденный фильм по вселенной «Звездных войн» — 22 мая 2026 года;

Новый фильм по вселенной «Звездных войн» — 18 декабря 2026 года;

Ранее подтвержденный фильм по вселенной «Звездных войн» — 17 декабря 2027 года.

«Дэдпул 3» — 3 мая 2024 года (вместо 8 ноября 2024 года);

«Капитан Америка: Дивный новый мир» — 26 августа 2024 года (вместо 3 мая 2024 года);

«Громовержцы» — 20 декабря 2024 года (вместо 26 июля 2024 года);

«Блэйд» — 14 февраля 2025 года (вместо 6 сентября 2024 года);

«Фантастическая четверка» — 2 мая 2025 года (вместо 14 февраля 2025 года);

«Мстители: Династия Канг» — 1 мая 2026 года (вместо 2 мая 2025 года);

«Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027 года (вместо 1 мая 2026 года).

Студия Disney опубликовала список наиболее ожидаемых релизов. Помимо супергеройских премьер отмечены три части «Аватара» и продолжение саги «Звездные войны».В связи с появлением новых проектов студия Disney обновила даты релиза кинофраншиз. Дольше всего зрителям придется ждать завершения «Аватара». Последний фильм фантастической саги сдвинулся на 2031 год. Причиной этого стал запуск нового фильма по вселенной «Звездные войны»Некоторые из фильмов по комиксам Marvel ожидаются раньше запланированного срока.Также списки пополнили новый «Чужой» выход которого датируется 16 августа 2024 года и художественной версии мультфильма «Моана» — 27 июня 2025 года.