Самый жуткий хоррор года «Субстанция» вышел в домашнем прокате

Артем
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Фильм уже появился в «цифре», но слабонервным такое лучше не смотреть.

Экстремальный боди-хоррор о телесных метаморфозах стал одним из самых обсуждаемых фильмов года. Он оказался настолько проницательным, что удостоился награды Канского фестиваля за лучший сценарий. Однако вместе с интригующей историей и безумно стильной картинкой, на зрителя выливается добрая порция шок-контента, заставляющего посетителей покидать кинозалы. 

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50-летняя голливудская звезда Элизабет Спаркл (Деми Мур) «вышла в тираж». Телевидению нужна новая, красивая, и свежая ведущая. В попытке удержать внимание и славу, она применяет подпольный препарат, призванный создать «новую версию себя». Так появляется молодая и дерзкая Сью (Маргарет Куолли). Однако эксперимент постепенно оборачивается жуткими последствиями, когда героиня решает нарушить правила эксплуатации своего нового тела.
Лента француженки Корали Фаржа набрала 91% свежести на Rotten Tomatoes и 7,8 балла на агрегаторе отзывов IMDb. Официальная премьера «Субстанции» в России состоялась 19 сентября, и по итогам проката фильм набрал 7,3 балла на «Кинопоиске».

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Комментарии

kardigan
+3743
kardigan
Смотрел. Посмотреть можно. Не скажу, что прям вау, но есть в нём что то не избитое и не тягомотина . ) но это сугубо моё мнение.
час назад в 10:33
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