Сериал «Презумпция невиновности» побил все рекорды Apple TV+. Его уже продлили на второй сезон

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Стриминговый сервис Apple TV+ официально продлил драматический сериал «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли на второй сезон.Премьера первого сезона состоялась в июне, а финальный эпизод выйдет только 24 июля, но компания решила уже порадовать поклонников сериала продолжением. Интересно, что драма изначально задумывалась как история из 8 частей.В интервью Variety Apple назвала «Презумпцию невиновности» своей самой просматриваемой драмой за всю историю существования сервиса. При этом компания по-прежнему отказывается публиковать цифры, подтверждающие эти утверждения.Второй сезон будет охватывать совершенно новое дело, которое не связано с событиями первого сезона. Исполнительными продюсерами выступят Дэвид Э. Келли и Джей Джей Абрамс, но участие звезды сериала Джейка Джилленхола пока не подтверждено.Если вы ещё не начали смотреть этот сериал, можете смело наверстать упущенное за две недели, пока тайна убийства не будет раскрыта.Стоит отметить, что в 1990 году на большие экраны выходил полнометражный фильм «Презумпция невиновности» с Харрисоном Фордом в главной роли. Пока неясно, получит ли сериальная адаптация такой же финал или Apple что-то переделает на свой лад.