«Матрицу» и другие фильмы стали переделывать под новый формат Shared Reality. Вы такое ещё не видели!

В этом году американская сеть кинотеатров Cosm открыла в Лос-Анджелесе и Далласе залы, оборудованные системой для показа фильмов в формате Shared Reality. Сейчас там показывают первую «Матрицу», а в скором времени в прокат выйдут «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года и «Пятый элемент».
На основном экране показывают обычный фильм, но с гораздо более высоким разрешением даже сравнительно с Blu-ray, благодаря чему можно рассмотреть намного больше деталей и увидеть то, что раньше было не видно из-за размытости изображения. Дополнительный экран отображает совершенно новый контент, созданный специально для релиза в формате Shared Reality. Естесственно, этот контент покадрово связан с сюжетом, он заставляет зрителей глубже погрузиться в происходящее. Например, когда герой находится внутри здания, зрителям могут показать, как это здание выглядит снаружи.
Билеты на фильмы в Shared Reality стоят от 50 до 150 долларов в зависимости от места в зале и дополнительных опций (например, питания). Это примерно в 5 раз больше, чем у обычных фильмов.
Вот что пишет на Reddit один из пользователей, побывавший на показе «Матрицы» в формате Shared Reality:
Недавно сходил, вообще ничего не ожидая, и очень рад, что пошел. Это не виртуальная реальность, и не какое-то волшебное расширение фильма в IMAX. Это настоящая «иммерсия», постоянно заполняющая периферическое зрение цветом, атмосферой, «пространством», а иногда глубиной, что, заставило меня почувствовать себя эмоционально «внутри фильма».
То, где вы сидите на этом показе Cosm, гораздо важнее, чем это может быть для просмотра IMAX. Гигантский экран от пола до потолка сильно изогнут и может выглядеть довольно искаженным под экстремальными углами, но при идеальной перспективе эта кривая обманывает глаз, заставляя думать, что небоскреб возвышается прямо в небо, или что заброшенная станция метро бесконечно простирается из стороны в сторону. Я думаю, что периферийную графику не предполагается рассматривать напрямую — ее нужно воспринимать подсознательно, когда вы смотрите этот потрясающий, новаторский фильм, который, возможно, никогда не имели возможности увидеть на большом экране раньше. Это того стоило. Мне также понравилось, насколько освежающе громкой и грохочущей была звуковая система (Rob Zombie, Propellerheads, RATM и Marilyn Manson звучали потрясающе громко).
Ещё один отзыв:
Тут уж зависит, чего ты ждешь от этого. Если ты киноман до мозга костей и просто хочешь увидеть «Матрицу» на максимально большом экране, как это было задумано изначально, то это точно не для тебя. Если ты смотришь фильм впервые, я бы тоже не советовал. Само изображение фильма относительно маленькое по сравнению с остальной частью экрана, так что оно действительно заполняет твой обзор, только если ты достанешь билеты поближе к первым рядам. Мой сеанс больше напоминал концерт или спортивное мероприятие, и там точно не было атмосферы «уважительного кинотеатра», а официанты, снующие туда-сюда, стали гораздо заметнее в таком масштабе, потому что их много, да еще и дегустационное меню по времени.
Но давай сразу проясним: мне это безумно понравилось. Я пришел, ожидая впечатлений, и в этом смысле я не разочаровался. Можно сфоткаться в одной из городских телефонных будок, и она звонит и загорается, а освещение в баре всю ночь было зеленым. Я тащусь от тематических напитков для фильмов, и тут можно было взять «Красную таблетку» (на основе бурбона, горьковато-сладкую) или «Синюю таблетку» (на основе джина, послаще), и оба были отличные, но я в итоге вернулся за «Синей таблеткой». Если у тебя есть лишние $45, дегустационное меню включает в себя «очень хорошую лапшу», стейк (медальон) на ужин и печенье, все подается во время соответствующих сцен. Еще там есть утопленное освещение возле твоих мест и вокруг, которое меняет цвет вместе со сценами. Толпа хлопала и ахала, некоторые люди были в мерче «Матрицы» или одеты как персонажи (респект женщине, одетой как Ниобе на моем сеансе). Звук мог бы быть чуть лучше/громче, но в целом я бы оценил этот опыт на 9 из 10 и настоятельно рекомендую его фанатам франшизы.
Производством новых версий фильмов занимается компания Little Pictures. Она сотрудничает с WarnerMedia, Paramount Pictures и Amazon Prime Video, получила от них права на ремикширование культовой классики. Её специалисты занимаются реставрацией фильмов из исходников с апскейлингом до разрешения вплоть до 16K, добавлением интерактивной графики и проработкой синхронизированных 4D-эффектов.