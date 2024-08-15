Составлен рейтинг лучших сериалов всех времён. Тут только неоспоримые шедевры!

Энтузиасты проанализировали наиболее популярные сайты, на которых публикуются рейтинги и отзывы о сериалах — и составили сводный топ. В него попали 50 лучших сериалов, когда-либо транслировавшихся по телевидению и в видеосервисах.
Рейтинг возглавил сериал «Во все тяжкие», за ним следует «Игра престолов», а ниже «Чернобыль». Сериалов, снятых в 80-х и 90-х, здесь очень мало (только «Клан Сопрано», «Друзья», «Хулиганы и ботаны», «Сайнфелд» и «Твин Пикс»), из классики лишь «Сумеречная зона», снимавшаяся с 1959 по 1964 год, а всё остальное — сериалы, выходившие с начала нулевых и по наше время. Российских проектов тут, к сожалению вообще нет, поскольку рейтинги «Кинопоиска» и других сайтов из РФ не учитывались.
Для наглядности составлена таблица, в которой приведены названия сериалов (на английском языке), год выхода первого сезона, средняя оценка (именно на её основе строился сводный рейтинг), а также оценки на всемирно известных сайтах, посвящённых фильмам (например, IMDb и Rotten Tomatos).
Признавайтесь, сколько из этих сериалов вы посмотрели, а какие не осилили и забросили?
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