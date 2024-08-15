Составлен рейтинг лучших сериалов всех времён. Тут только неоспоримые шедевры!

Александр


Энтузиасты проанализировали наиболее популярные сайты, на которых публикуются рейтинги и отзывы о сериалах — и составили сводный топ. В него попали 50 лучших сериалов, когда-либо транслировавшихся по телевидению и в видеосервисах.

Рейтинг возглавил сериал «Во все тяжкие», за ним следует «Игра престолов», а ниже «Чернобыль». Сериалов, снятых в 80-х и 90-х, здесь очень мало (только «Клан Сопрано», «Друзья», «Хулиганы и ботаны», «Сайнфелд» и «Твин Пикс»), из классики лишь «Сумеречная зона», снимавшаяся с 1959 по 1964 год, а всё остальное — сериалы, выходившие с начала нулевых и по наше время. Российских проектов тут, к сожалению вообще нет, поскольку рейтинги «Кинопоиска» и других сайтов из РФ не учитывались.



Для наглядности составлена таблица, в которой приведены названия сериалов (на английском языке), год выхода первого сезона, средняя оценка (именно на её основе строился сводный рейтинг), а также оценки на всемирно известных сайтах, посвящённых фильмам (например, IMDb и Rotten Tomatos).

Признавайтесь, сколько из этих сериалов вы посмотрели, а какие не осилили и забросили?

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Аватар 3», «Звездные войны» и Халк Харрисон Форд: что показали на презентации Disney
Фильм «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком вышел на Apple TV+
«Кинопоиск» дарит месяц подписки всем желающим

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1102
Dmitriy
Шедевры? Неоспоримые!? Я бы поспорил...
Сегодня в 17:52
#
+936
Paspartu Dmitriy
Твоё мнение не учитывается
Сегодня в 18:21
#
tellurian
+1662
tellurian Paspartu
Тогда тем более рейтинг не объективен
Сегодня в 18:28
#
+936
Paspartu tellurian
Объективность никто не обещал
2 часа назад в 19:01
#
+87
itsMadMikey
Секретные материалы на первое место👽
Сегодня в 18:15
#
+121
Nikodimus73
Таблицу рейтинга нужно было на китайском выложить, чтоб понятнее было!
Сегодня в 18:57
#