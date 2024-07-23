Состоялся цифровой релиз боевика «Плохие парни 4»

Артем
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Фильм уже появился в сети с хорошим качеством и русским дубляжом.

Полицейский экшен «Плохие парни до конца» продолжает историю напарников из Майами. По сюжету Маркус Бернетт и Майк Лоури узнают, что их погибший капитан полиции Конрад Говард замешан в коррупционных связях с наркокартелями. Отказываясь верить в это, они вскоре получают предсмертную видеозапись Говарда, в которой он просит найти убийц и доказать его невиновность. Но в ходе расследования на парней объявляют охоту и те вынуждены броситься в бега.

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Режиссером выступил Адиль Эль Арби, за сценарий отвечают Крис Бремнер и Джордж Галло. В фильме снялись: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс, Паола Нуньес и другие.

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