Кино Аватар

Создатели «Аватара 5» раскрыли сюжетный поворот продолжения

Артем
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Режиссер планирует перенести место действия вселенной обратно на Землю. 

Об этом сообщает портал Gizmodo. Сюжетными деталями поделился продюсер фильма Джон Ландау. Если идеи создателей не поменяются, события пятой части вселенной будут частично перенесены с планеты Пандора на Землю. 

«Я не собирался рассказывать, но слышал, что Джим (Джеймс Кэмерон) немного говорил об этом. В пятом фильме есть эпизод, где мы отправляемся на Землю. Мы идем к нему, чтобы открыть глаза людям и Нейтири, на то, что происходит на Земле».

Напомним, что долгожданная картина уже окупилась в прокате, собрав 1,7 миллиарда долларов. Ранее Джеймс Кэмерон сомневался в съемках продолжения, но похоже, теперь у режиссера есть чем заняться в ближайшие несколько лет. 

«Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет. У нас все будет хорошо. Я уверен, что вскоре мы обсудим с ведущими специалистами Disney план по «Аватару 3», который уже готов — мы уже сняли весь фильм и находимся в расширенном пост-продакшне, фокусируясь на компьютерной графике. А потом займемся четвертой и пятой частями Аватара». 


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Источник:
Gizmodo
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Комментарии

Dmitriy
+344
Dmitriy
Именно 5? И она уже окупилась? что-то я пропустил...
Сегодня в 17:16
#
Den Prite
+127
Den Prite Dmitriy
Окупилась вторая часть . Режиссер сказал если наберут 2 миллиарда за прокат (второй части Аватара) то он снимет 4 и 5 часть Аватара .
2 часа назад в 17:37
#
Dmitriy
+344
Dmitriy
Судя по статье про вторую сложно подумать. И где тогда речь про третью?
2 часа назад в 18:00
#
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