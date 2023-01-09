Создатели «Аватара 5» раскрыли сюжетный поворот продолжения

«Я не собирался рассказывать, но слышал, что Джим (Джеймс Кэмерон) немного говорил об этом. В пятом фильме есть эпизод, где мы отправляемся на Землю. Мы идем к нему, чтобы открыть глаза людям и Нейтири, на то, что происходит на Земле».

«Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет. У нас все будет хорошо. Я уверен, что вскоре мы обсудим с ведущими специалистами Disney план по «Аватару 3», который уже готов — мы уже сняли весь фильм и находимся в расширенном пост-продакшне, фокусируясь на компьютерной графике. А потом займемся четвертой и пятой частями Аватара».







Режиссер планирует перенести место действия вселенной обратно на Землю.Об этом сообщает портал Gizmodo. Сюжетными деталями поделился продюсер фильма Джон Ландау. Если идеи создателей не поменяются, события пятой части вселенной будут частично перенесены с планеты Пандора на Землю.Напомним, что долгожданная картина уже окупилась в прокате, собрав 1,7 миллиарда долларов. Ранее Джеймс Кэмерон сомневался в съемках продолжения, но похоже, теперь у режиссера есть чем заняться в ближайшие несколько лет.