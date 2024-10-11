Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Издание Deadline пишет, что спин-офф «Теории большого взрыва» находится на раннем этапе производства и уже известно, что в нём снимутся три актёра из оригинального сериала. Сообщается, что к съёмкам привлекут Кевина Зусмана, Лорен Лапкус и Брайана Посена.Кевин Зусман — играл Стюарта Блума, владельца и продавца в магазине комиксовЛорен Лапкус — играла Дениз, помощницу Стюарта в магазине комиксовБрайан Посен — играл Берта Кибблера, профессора геологии в Калифорнийском технологическом институтеС этими актёрами уже заключили контракты на повторное исполнение ролей. Сценарий пока не написан, но можно предположить, что сюжет будет строиться вокруг взаимоотношений владельца магазина комиксов, его девушки и друзей.Над сериалом работает создатель «Теория большого взрыва» Чак Лорри. Ранее он успешно запустил другой спин-офф этой франшизы — «Детство Шелдона» о детских и юношеских годах главного героя «Теории большого взрыва» Шелдона Купера. 18 октября выйдет спин-офф этих двух сериалов — «Первый брак Джорджи и Мэнди» о романтических приключениях повзрослевшего старшего брата Шелдона Купера.