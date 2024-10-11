Кевин Зусман — играл Стюарта Блума, владельца и продавца в магазине комиксов
Лорен Лапкус — играла Дениз, помощницу Стюарта в магазине комиксов
Брайан Посен — играл Берта Кибблера, профессора геологии в Калифорнийском технологическом институте
С этими актёрами уже заключили контракты на повторное исполнение ролей. Сценарий пока не написан, но можно предположить, что сюжет будет строиться вокруг взаимоотношений владельца магазина комиксов, его девушки и друзей.
Над сериалом работает создатель «Теория большого взрыва» Чак Лорри. Ранее он успешно запустил другой спин-офф этой франшизы — «Детство Шелдона» о детских и юношеских годах главного героя «Теории большого взрыва» Шелдона Купера. 18 октября выйдет спин-офф этих двух сериалов — «Первый брак Джорджи и Мэнди» о романтических приключениях повзрослевшего старшего брата Шелдона Купера.
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