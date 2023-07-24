Стало известно, когда ждать «Оппенгеймер» и «Барби» в российских кинотеатрах

Мировой прокат новинок уже по традиции обходит стороной Россию. Частично ситуацию поправляют мелкие сети кинотеатров, закупая неофициальные копии лент. Однако даже у них в данный момент возникли сложности с приобретением «Барби» и «Оппенгеймера».Как сообщают «Известия», новинки могут появиться в неофициальном прокате уже в августе. Так заверяют представители сети кинотеатров «Киноквартал». Информацию подтвердил кинотеатр «Гранд Синема», расположенный в подмосковном Фрязино. Прокатчики пообещали попытаться достать оба фильма через пару недель.Столь длительную задержку источники объясняют логистическими сложностями иностранных прокатных компаний. Некоторые отменили сделку по неизвестным причинам.«Барби» и «Оппенгеймер» стали наиболее ожидаемыми киноновинками этого лета. Культовые куклы в исполнении Марго Робби и Райана Гослинга представляет собой своего рода сатиру на патриархальный уклад общества и обещает заострить внимание на явлении экзистенциального кризисаВ свою очередь, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — это биографический фильм об американском физике, «отце» атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого сыграл Киллиан Мерфи. Также в фильме приняли участие: Мэтт Деймон, Роберт Дауни мл., Эмили Блант, Флоренс Пью.