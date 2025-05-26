Стартовал 8 сезон «Рика и Морти». Когда смотреть и что известно о сериале

Сезон завершится 28 июля.
График выхода серий:
1. Summer of All Fears — 26 мая;
2. Valkyrick — 2 июня;
3. The Rick, The Mort & The Ugly — 9 июня;
4. The Last Temptation of Jerry — 16 июня;
5. Cyro Mort a Rickver — 23 июня;
6. The Curicksous Case of Bethjamin Button — 30 июня;
7. Ricker than Fiction — 7 июля;
8. Nomortland — 14 июля;
9. Morty Daddy — 21 июля;
10. Hot Rick — 28 июля.
Как и в седьмом сезоне, голоса Рика и Морти будут озвучивать другие актеры. Это связано с обвинением соавтора Джастина Ройланда в домашнем насилии. Показания оказались ложными, но контракты по сотрудничеству Adult Swim решили не возобновлять. Тем не менее зрители тепло приняли новую озвучку, признав, что в голосах практически не различий.
Мультсериал уже продлили на четыре сезона — он будет выходить минимум до 2029 года.
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