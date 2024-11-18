Стартовал сериал «Дюна: пророчество» — предыстория культовой вселенной

Критики высоко оценили первые эпизоды и называют шоу космической «Игрой престолов».
Сериал понравился критикам, хоть и по их словам, не так хорош визуально, как дилогия Дэнни Вильнева. Отдельной похвалы удостоились декорации и углубление в политические интриги, а первые эпизоды по напряжению сравнивают с «Игрой престолов». Впрочем, некоторые посчитали сюжетные повороты слишком скоротечными из-за ограниченного хронометража.
На агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes новая «Дюна» собрала 71% «свежести». Стоит отметить, что оценка основана на 45 отзывах, при том что критикам предоставили 4 из 6 серий первого сезона. Рядовые зрители смогут следить за историей раз в неделю. Вот даты выхода новых эпизодов:
• 1-я серия — 18 ноября;
• 2-я серия — 25 ноября;
• 3-я серия — 2 декабря;
• 4-я серия — 9 декабря;
• 5-я серия — 16 декабря;
• 6-я серия — 23 декабря.