Стартовал сериал «Дюна: пророчество» — предыстория культовой вселенной

Артем


Критики высоко оценили первые эпизоды и называют шоу космической «Игрой престолов».

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Сегодня, 18 ноября, состоялся релиз дебютного эпизода сериала «Дюна: пророчество» от HBO. Сюжет разворачивается за десять тысяч лет до событий оригинальной «Дюны» и рассказывает о появлении ордена сестер Бене Гессерит.

Сериал понравился критикам, хоть и по их словам, не так хорош визуально, как дилогия Дэнни Вильнева. Отдельной похвалы удостоились декорации и углубление в политические интриги, а первые эпизоды по напряжению сравнивают с «Игрой престолов». Впрочем, некоторые посчитали сюжетные повороты слишком скоротечными из-за ограниченного хронометража.

На агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes новая «Дюна» собрала 71% «свежести». Стоит отметить, что оценка основана на 45 отзывах, при том что критикам предоставили 4 из 6 серий первого сезона. Рядовые зрители смогут следить за историей раз в неделю. Вот даты выхода новых эпизодов:

• 1-я серия — 18 ноября;
• 2-я серия — 25 ноября;
• 3-я серия — 2 декабря;
• 4-я серия — 9 декабря;
• 5-я серия — 16 декабря;
• 6-я серия — 23 декабря.

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Комментарии

tellurian
+2061
tellurian
Можно будет посмотреть пару серий, чтобы понять, стоит ли ждать все серии и тогда смотреть.
час назад в 11:39
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