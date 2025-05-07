Страшно, вырубай: вышел трейлер «Долгой прогулки» Стивена Кинга





Фильм снимет режиссер «Константина». Планируется официальный показ в России. Фильм снимет режиссер «Константина». Планируется официальный показ в России. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Студия Lionsgate Film представила дебютный трейлер фильма «Долгая прогулка». Сюжет основан на одноименной новелле Стивена Кинга, которую мастер ужаса написал почти 60 лет назад.События разворачиваются вокруг Рэймонда Гаррати — паренька принявшего участие в опасном испытании. Вместе с другими участниками ему предстоит пройти определенное расстояние, не снижая скорости. Нарушение этого правила карается смертью от рук жестоких надзирателей, что следуют за толпой по пятам.Режиссером картины стал Фрэнсис Лоуренс («Константин», «Голодные игры»). Роли исполнили Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Джуди Грир («Мир Юрского периода») и Чарли Пламмер («Ужин»).В мировом прокате «Долгая прогулка» появится 12 сентября 2025 года. Фильм также официально привезут в Россию, однако дата премьеры в отечественных кинотеатрах пока неизвестна.