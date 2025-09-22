Таков путь: вышел первый трейлер «Мандалорца и Грогу»







Мышиный дом поделился первым трейлером нового спин-оффа «Звёздных войн». В этот раз нас ждёт полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», в котором создатели смешали приключенческий экшен оригинальной трилогии с позитивной атмосферой одноимённого сериала на Disney+.

В ролике можно увидеть пылающие спидеры и марширующие шагоходы AT-AT, а также Грогу, который размахивает телескопом и без умолку ест. Он даже использует Силу, чтобы попытаться вырвать вкусняшку у Сигурни Уивер.Пока подробностей о сюжете не так много. Режиссёром выступил Джон Фавро, подаривший нам легендарного «Железного Человека» и кучу других проектов с Робертом Дауни-младшим.Напомним, последний полнометражный фильм от Disney и Lucasfilm по «Звёздным войнам» выходил в кинотеатрах в 2019 году («Скайуокер. Восход»). Премьера «Мандалорца и Грогу» состоится 22 мая 2026 года.