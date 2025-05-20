Топ фильмов в 1 квартале 2025 года. Собрали только лучшее

Артем
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Ленты, которые мы включили в подборку, посмотрели десятки тысяч человек и получили максимальные баллы от критиков и зрителей. Возможно, среди них есть те, что вы пропустили или еще не успели оценить.

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Количество оценок мы указали в скобках, а пункт «Где смотреть» подскажет есть ли фильм в открытом доступе или показывается в кинотеатрах.

Содержание:


Носферату
Микки 17
Компаньон
Расплата 2
Под огнём
Громовержцы*
Грешники
Пункт назначения: Кровные узы

Носферату / Nosferatu

Страна: США
Жанр: ужасы, драма
Оценки: IMDb 7,2 (~ 200 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~82 тыс оценок)
Режиссер: Роберт Эггерс
В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.
Где смотреть: есть в сети
Коротко: готический хоррор от режиссера фила «Маяк», снятый по мотивам романа Брема Стокера «Дракула»

Действие разворачивается в XIX веке. Томас, работающий риелтором, отправляется в Карпаты, чтобы встретиться со старым графом Орлоком. Тому требуется помощь в покупке поместья, что сулит молодому человеку повышение в службе. Но жена Эллен не желает расставаться с любимым, поскольку по ночам ее мучают тревожные видения, к тому же новый клиент мужа оказывается вампиром. Увидев девушку, он решает намерен завладеть ею. 

Микки 17 / Mickey 17



Страна: США
Жанр: фантастика, комедия, драма
Оценки: IMDb — 6,8 (~ 123 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~73 тыс оценок)
Режиссер: Пон Джун-хо
В ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало и другие.
Где смотреть: есть в сети
Коротко: сатира с политическим подтекстом от режиссера «Паразитов».

Оказавшись в крайне затруднительном положении, Микки решается стать «одноразовым сотрудником». Теперь он участвует в колонизации ледяного мира, а после каждой смерти его сознание загружают в распечатанное на биопринтере тело.

Компаньон / Companion



Страна: США
Жанр: фантастика, комедия, триллер
Оценки: IMDb — 6,8 (~ 123 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~73 тыс оценок)
Режиссер: Дрю Хэнкок
В ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен и другие.
Где смотреть: есть в сети
Коротко: кровавая «черная» комедия об обратной стороне искусственного интеллекта.

Нынешний парень Айрис — мечта всей ее жизни. Однажды они отправляются в шикарный особняк неподалеку от озера, где отдыхают его друзья. После дикого веселья, утром Джош жалуется на головную боль и настаивает, чтобы девушка продолжала без него. То, что там происходит, и дальнейшие события меняют мир Айрис навсегда.

Расплата 2 / The Accountant 2



Страна: США
Жанр: криминал, боевик, триллер, детектив
Оценки: IMDb — 7,1 (~ 23 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,3 (~ 6 тыс оценок)
Режиссер: Гэвин О’Коннор
В ролях: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Дж.К. Симмонс, Элисон Райт и другие и другие.
Где смотреть: есть в сети
Коротко: гениальный математик с расстройством аутистического спектра выходит на тропу войны с картелем.

Агент казначейства Мэрибет Медина ищет виновника смерти ее бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис берет в помощники брата и вместе они собирают по кусочкам все элементы криминального пазла. Но чем ближе троица к истине, тем сильнее наемники стремятся устранить неугодных расследователей.

Под огнём / Warfare



Страна: США
Жанр: военный, драма
Оценки: IMDb — 7,1 (~23 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,9 (~10 тыс оценок)
Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит и другие.
Где смотреть: есть в сети
Коротко: камерная философия об абсурдности войны от автора «Падения империи».

Ирак, 2006 год. Элитная группа «морских котиков» оказывается в самом пекле на территории врага. Но даже после тысяч часов тренировок бойцы не были готовы к ситуации, в которую попали. Фильм показывает один эпизод их службы в условиях неопределенности. 

Громовержцы* / Thunderbolts*



Страна: США
Жанр: боевик, приключения, супергероика
Оценки: IMDb — 7,6 (~91 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,5 (~26 тыс оценок)
Режиссер: Джейк Шрейер
В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллмант и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах
Коротко: самая удачная экранизация комиксов Marvel со времен «Мстителей: Финал».

Валентина де Фонтейн собирает команду антигероев, чтобы те выполняли темные поручения. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативное оружие против «Мстителей».

Грешники / Sinners



Страна: США
Жанр: ужасы, мистика
Оценки: IMDb — 8,1 (~100 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,2 (~10 тыс оценок)
Режиссер: Райан Куглер
В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Лола Кёрк и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах
Коротко: авторский триллер, который успели окрестить лучшим вампирским сюжетом за всю историю кинематографа.

Близнецы Смоук и Стэк Мур, ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город чтобы открыть открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.

Пункт назначения: Кровные узы / Final Destination: Bloodlines


Страна: США
Жанр: ужасы, триллер
Оценки: IMDb — 7,1 (~21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~5 тыс оценок)
Режиссеры: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
В ролях: Риа Килстедт, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Тони Тодд, Эйприл Телек, Макс и другие.
Где смотреть: в кинотеатрах
Коротко: продолжение культового молодежного хоррора о череде неотвратимых смертей.

Студентку Стефани мучает один и тот же ночной кошмар, в котором она видит гибель своей семьи. Когда один из снов почти дословно сбывается, она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну, связывающую её семью со смертью, которая уже идет по пятам. Вскоре она узнаёт, что судьба охотится на тех, кто должен был умереть.
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