Топ фильмов в 1 квартале 2025 года. Собрали только лучшее

Ленты, которые мы включили в подборку, посмотрели десятки тысяч человек и получили максимальные баллы от критиков и зрителей. Возможно, среди них есть те, что вы пропустили или еще не успели оценить.
Содержание:
• Носферату
• Микки 17
• Компаньон
• Расплата 2
• Под огнём
• Громовержцы*
• Грешники
• Пункт назначения: Кровные узы
Носферату / Nosferatu• Страна: США
• Жанр: ужасы, драма
• Оценки: IMDb 7,2 (~ 200 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~82 тыс оценок)
• Режиссер: Роберт Эггерс
• В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.
• Где смотреть: есть в сети
• Коротко: готический хоррор от режиссера фила «Маяк», снятый по мотивам романа Брема Стокера «Дракула»
Действие разворачивается в XIX веке. Томас, работающий риелтором, отправляется в Карпаты, чтобы встретиться со старым графом Орлоком. Тому требуется помощь в покупке поместья, что сулит молодому человеку повышение в службе. Но жена Эллен не желает расставаться с любимым, поскольку по ночам ее мучают тревожные видения, к тому же новый клиент мужа оказывается вампиром. Увидев девушку, он решает намерен завладеть ею.
Микки 17 / Mickey 17
• Страна: США
• Жанр: фантастика, комедия, драма
• Оценки: IMDb — 6,8 (~ 123 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~73 тыс оценок)
• Режиссер: Пон Джун-хо
• В ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало и другие.
• Где смотреть: есть в сети
• Коротко: сатира с политическим подтекстом от режиссера «Паразитов».
Оказавшись в крайне затруднительном положении, Микки решается стать «одноразовым сотрудником». Теперь он участвует в колонизации ледяного мира, а после каждой смерти его сознание загружают в распечатанное на биопринтере тело.
Компаньон / Companion
• Страна: США
• Жанр: фантастика, комедия, триллер
• Оценки: IMDb — 6,8 (~ 123 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~73 тыс оценок)
• Режиссер: Дрю Хэнкок
• В ролях: Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен и другие.
• Где смотреть: есть в сети
• Коротко: кровавая «черная» комедия об обратной стороне искусственного интеллекта.
Нынешний парень Айрис — мечта всей ее жизни. Однажды они отправляются в шикарный особняк неподалеку от озера, где отдыхают его друзья. После дикого веселья, утром Джош жалуется на головную боль и настаивает, чтобы девушка продолжала без него. То, что там происходит, и дальнейшие события меняют мир Айрис навсегда.
Расплата 2 / The Accountant 2
• Страна: США
• Жанр: криминал, боевик, триллер, детектив
• Оценки: IMDb — 7,1 (~ 23 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,3 (~ 6 тыс оценок)
• Режиссер: Гэвин О’Коннор
• В ролях: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Дж.К. Симмонс, Элисон Райт и другие и другие.
• Где смотреть: есть в сети
• Коротко: гениальный математик с расстройством аутистического спектра выходит на тропу войны с картелем.
Агент казначейства Мэрибет Медина ищет виновника смерти ее бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис берет в помощники брата и вместе они собирают по кусочкам все элементы криминального пазла. Но чем ближе троица к истине, тем сильнее наемники стремятся устранить неугодных расследователей.
Под огнём / Warfare
• Страна: США
• Жанр: военный, драма
• Оценки: IMDb — 7,1 (~23 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,9 (~10 тыс оценок)
• Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
• В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит и другие.
• Где смотреть: есть в сети
• Коротко: камерная философия об абсурдности войны от автора «Падения империи».
Ирак, 2006 год. Элитная группа «морских котиков» оказывается в самом пекле на территории врага. Но даже после тысяч часов тренировок бойцы не были готовы к ситуации, в которую попали. Фильм показывает один эпизод их службы в условиях неопределенности.
Громовержцы* / Thunderbolts*
• Страна: США
• Жанр: боевик, приключения, супергероика
• Оценки: IMDb — 7,6 (~91 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,5 (~26 тыс оценок)
• Режиссер: Джейк Шрейер
• В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллмант и другие.
• Где смотреть: в кинотеатрах
• Коротко: самая удачная экранизация комиксов Marvel со времен «Мстителей: Финал».
Валентина де Фонтейн собирает команду антигероев, чтобы те выполняли темные поручения. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативное оружие против «Мстителей».
Грешники / Sinners
• Страна: США
• Жанр: ужасы, мистика
• Оценки: IMDb — 8,1 (~100 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,2 (~10 тыс оценок)
• Режиссер: Райан Куглер
• В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Лола Кёрк и другие.
• Где смотреть: в кинотеатрах
• Коротко: авторский триллер, который успели окрестить лучшим вампирским сюжетом за всю историю кинематографа.
Близнецы Смоук и Стэк Мур, ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город чтобы открыть открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.
Пункт назначения: Кровные узы / Final Destination: Bloodlines
• Страна: США
• Жанр: ужасы, триллер
• Оценки: IMDb — 7,1 (~21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~5 тыс оценок)
• Режиссеры: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
• В ролях: Риа Килстедт, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Тони Тодд, Эйприл Телек, Макс и другие.
• Где смотреть: в кинотеатрах
• Коротко: продолжение культового молодежного хоррора о череде неотвратимых смертей.
Студентку Стефани мучает один и тот же ночной кошмар, в котором она видит гибель своей семьи. Когда один из снов почти дословно сбывается, она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну, связывающую её семью со смертью, которая уже идет по пятам. Вскоре она узнаёт, что судьба охотится на тех, кто должен был умереть.