Топ фильмов в 1 квартале 2025 года. Собрали только лучшее





Ленты, которые мы включили в подборку, посмотрели десятки тысяч человек и получили максимальные баллы от критиков и зрителей. Возможно, среди них есть те, что вы пропустили или еще не успели оценить. Ленты, которые мы включили в подборку, посмотрели десятки тысяч человек и получили максимальные баллы от критиков и зрителей. Возможно, среди них есть те, что вы пропустили или еще не успели оценить. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Носферату / Nosferatu

Микки 17 / Mickey 17

Компаньон / Companion

Расплата 2 / The Accountant 2

Под огнём / Warfare

Грешники / Sinners

Пункт назначения: Кровные узы / Final Destination: Bloodlines

Количество оценок мы указали в скобках, а пункт «Где смотреть» подскажет есть ли фильм в открытом доступе или показывается в кинотеатрах.СШАужасы, драмаIMDb 7,2 (~ 200 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,5 (~82 тыс оценок)Роберт ЭггерсЛили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.есть в сетиготический хоррор от режиссера фила «Маяк», снятый по мотивам романа Брема Стокера «Дракула»Действие разворачивается в XIX веке. Томас, работающий риелтором, отправляется в Карпаты, чтобы встретиться со старым графом Орлоком. Тому требуется помощь в покупке поместья, что сулит молодому человеку повышение в службе. Но жена Эллен не желает расставаться с любимым, поскольку по ночам ее мучают тревожные видения, к тому же новый клиент мужа оказывается вампиром. Увидев девушку, он решает намерен завладеть ею.СШАфантастика, комедия, драмаIMDb — 6,8 (~ 123 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~73 тыс оценок)Пон Джун-хоРоберт Паттинсон, Наоми Аки, Тони Коллетт, Стивен Ян, Марк Руффало и другие.есть в сетисатира с политическим подтекстом от режиссера «Паразитов».Оказавшись в крайне затруднительном положении, Микки решается стать «одноразовым сотрудником». Теперь он участвует в колонизации ледяного мира, а после каждой смерти его сознание загружают в распечатанное на биопринтере тело.СШАфантастика, комедия, триллерIMDb — 6,8 (~ 123 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~73 тыс оценок)Дрю ХэнкокСофи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж, Меган Сури, Харви Гильен и другие.есть в сетикровавая «черная» комедия об обратной стороне искусственного интеллекта.Нынешний парень Айрис — мечта всей ее жизни. Однажды они отправляются в шикарный особняк неподалеку от озера, где отдыхают его друзья. После дикого веселья, утром Джош жалуется на головную боль и настаивает, чтобы девушка продолжала без него. То, что там происходит, и дальнейшие события меняют мир Айрис навсегда.СШАкриминал, боевик, триллер, детективIMDb — 7,1 (~ 23 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,3 (~ 6 тыс оценок)Гэвин О’КоннорБен Аффлек, Джон Бернтал, Синтия Аддай-Робинсон, Дж.К. Симмонс, Элисон Райт и другие и другие.есть в сетигениальный математик с расстройством аутистического спектра выходит на тропу войны с картелем.Агент казначейства Мэрибет Медина ищет виновника смерти ее бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис берет в помощники брата и вместе они собирают по кусочкам все элементы криминального пазла. Но чем ближе троица к истине, тем сильнее наемники стремятся устранить неугодных расследователей.СШАвоенный, драмаIMDb — 7,1 (~23 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,9 (~10 тыс оценок)Алекс Гарленд, Рэй МендосаД’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит и другие.есть в сетикамерная философия об абсурдности войны от автора «Падения империи».Ирак, 2006 год. Элитная группа «морских котиков» оказывается в самом пекле на территории врага. Но даже после тысяч часов тренировок бойцы не были готовы к ситуации, в которую попали. Фильм показывает один эпизод их службы в условиях неопределенности.СШАбоевик, приключения, супергероикаIMDb — 7,6 (~91 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,5 (~26 тыс оценок)Джейк ШрейерФлоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллмант и другие.в кинотеатрахсамая удачная экранизация комиксов Marvel со времен «Мстителей: Финал».Валентина де Фонтейн собирает команду антигероев, чтобы те выполняли темные поручения. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативное оружие против «Мстителей».СШАужасы, мистикаIMDb — 8,1 (~100 тыс оценок), «Кинопоиск» — 7,2 (~10 тыс оценок)Райан Куглер: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Лола Кёрк и другие.в кинотеатрахавторский триллер, который успели окрестить лучшим вампирским сюжетом за всю историю кинематографа.Близнецы Смоук и Стэк Мур, ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город чтобы открыть открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.СШАужасы, триллерIMDb — 7,1 (~21 тыс оценок), «Кинопоиск» — 6,8 (~5 тыс оценок)Зак Липовски, Адам Б. СтейнРиа Килстедт, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Тони Тодд, Эйприл Телек, Макс и другие.в кинотеатрахпродолжение культового молодежного хоррора о череде неотвратимых смертей.Студентку Стефани мучает один и тот же ночной кошмар, в котором она видит гибель своей семьи. Когда один из снов почти дословно сбывается, она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну, связывающую её семью со смертью, которая уже идет по пятам. Вскоре она узнаёт, что судьба охотится на тех, кто должен был умереть.