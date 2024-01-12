«Топ Гану 3» — быть! Работа над фильмом уже стартовала

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Об этом заявляет студия Paramount, несмотря на эксклюзивный контракт Тома Круза с Warner Bros.Информацией поделился профильный сайт Deadline. Проект находится на ранней стадии создания — соавтор «Маверика» Эрен Крюгер в настоящее время пишет черновик сценария. Помимо самого Круза, мы, вероятно, вновь увидим Майлза Теллера в роли Брэдли «Задиры» Брэдшоу и лейтенанта Джейка «Палача» Сересина в исполнении Глена Пауэлла.Продюсерами станут Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон, а в режиссерское кресло вернется Джозеф Косински.Премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась в 2022 году. Сиквел стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза и принес почти $1,5 млрд в мировом прокате. Картина получила «Оскара» в категории «Лучший звук», и была номинирована в 6 категориях, включая «Лучший фильм».