В Россию везут «Барби». Когда и где можно будет посмотреть этот фильм в высочайшем качестве?

Александр


По данным The Flow, российские кинотеатры готовятся к показу одного из самых нашумевших фильмов этого года — «Барби». Причём в прокате появится не экранка, а цифровая копия высочайшего качества.

Некоторые кинотеатры уже продают билеты, показ планируется начать 9 сентября. Получить лицензию на его прокат в России не получилось, поэтому пришлось прибегнуть к хитрости — зрителям продают билет на короткометражку «Фора Х», а «Барби» якобы показывают бесплатно по схеме «предсеансного обслуживания». Ожидается, что точно так же на российские экраны выведут фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — главного соперника «Барби» в прокате.

Одновременно с Россией «Барби» начнут показывать в Беларуси. Озвучанием фильма занималась студия Red Head Sound и актёры Татьяна Шитова, Андрей Бархударов, Александр Рахленко и Никита Моисеев — «официальные голоса» российского дубляжа голосов Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла и Симу Лю.

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Комментарии

+122
crubs
Сразу по первому показывайте, че мелочиться
Сегодня в 15:07
#
+101
Gandalf2021 crubs
Чтобы разбавить фэйки…
час назад в 16:54
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–2
Akkakkii
Такую парашу и за бесплатно смотреть не стану не то что в кинотеатре.....
час назад в 16:44
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