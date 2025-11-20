В США переснимут «Игру в кальмара» с новым сюжетом. Что известно?

Фото freepik
Кинематографический мир готовится к новой адаптации одного из самых успешных сериалов современности. По данным авторитетного издания Collider, производство голливудской версии нашумевшего корейского хита «Игра в кальмара» планируется начать 26 февраля 2026 года. Проект будет реализован под руководством знаменитого режиссера Дэвида Финчера, известного своими работами в жанрах психологического триллера и детектива.
В настоящее время Финчер занят работой над другим проектом — спин-оффом картины Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» под названием «Приключения Клиффа Бута» с Брэд Питтом в главной роли. Оригинальная корейская версия «Игры в кальмара», состоящая из трех сезонов, завершилась летом 2025 года, установив рекорды просмотров на Netflix.