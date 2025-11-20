Top.Mail.Ru

В США переснимут «Игру в кальмара» с новым сюжетом. Что известно?

Кинематографический мир готовится к новой адаптации одного из самых успешных сериалов современности. По данным авторитетного издания Collider, производство голливудской версии нашумевшего корейского хита «Игра в кальмара» планируется начать 26 февраля 2026 года. Проект будет реализован под руководством знаменитого режиссера Дэвида Финчера, известного своими работами в жанрах психологического триллера и детектива.

Особенностью предстоящей адаптации станет её полная независимость от оригинального корейского сериала. Как отмечают источники, близкие к производству, американская версия представит совершенно новых персонажей и, вероятно, переосмыслит концепцию смертельных игр в другом культурном контексте. Это решение вызвано желанием создать самостоятельное произведение, а не просто повторить успех оригинала. Инсайдеры подтверждают, что таинственный персонаж Кейт Бланшетт, появившийся в финале третьего сезона корейского сериала, не будет задействован в голливудской адаптации. На текущий момент ни представители Netflix, ни Дэвид Финчер не комментировали информацию о начале съёмок.

В настоящее время Финчер занят работой над другим проектом — спин-оффом картины Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» под названием «Приключения Клиффа Бута» с Брэд Питтом в главной роли. Оригинальная корейская версия «Игры в кальмара», состоящая из трех сезонов, завершилась летом 2025 года, установив рекорды просмотров на Netflix.
