В цифре вышел триллер «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой

Артем
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Режиссером стал Скотт Дерриксон, автор одного из самых пугающих хорроров.

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Сюжет. Элитные снайперы Драса и Леви живут на сторожевых вышках по разные стороны таинственного ущелья. Их задача — уберечь человечество от зла, что таится на дне расщелины. Они ничего не знают об угрозе, месте где находятся, а любой контакт со внешним миром и между собой запрещен протоколом. Со временем, герои научились общаться через бинокли и надписи на бумаге. Но однажды строгое нарушение правил подвергает их смертельной опасности и одновременно сводит вместе. 

Состав. Режиссер — Скотт Дерриксон («Синистер»), сценарист — Зак Дин («Форсаж 10»). В ролях: Аня Тейлор-Джой («Фуриоса»), Майлз Теллера («Топ Ган: Мэверик»), а также Сигурни Уивер («Чужой») и другие.

Где смотреть? Apple TV. Фильм доступен с русскими субтитрами.

Трейлер


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