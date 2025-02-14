В цифре вышел триллер «Ущелье» с Аней Тейлор-Джой





Режиссером стал Скотт Дерриксон, автор одного из самых пугающих хорроров. Режиссером стал Скотт Дерриксон, автор одного из самых пугающих хорроров. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Трейлер

Элитные снайперы Драса и Леви живут на сторожевых вышках по разные стороны таинственного ущелья. Их задача — уберечь человечество от зла, что таится на дне расщелины. Они ничего не знают об угрозе, месте где находятся, а любой контакт со внешним миром и между собой запрещен протоколом. Со временем, герои научились общаться через бинокли и надписи на бумаге. Но однажды строгое нарушение правил подвергает их смертельной опасности и одновременно сводит вместе.Режиссер — Скотт Дерриксон («Синистер»), сценарист — Зак Дин («Форсаж 10»). В ролях: Аня Тейлор-Джой («Фуриоса»), Майлз Теллера («Топ Ган: Мэверик»), а также Сигурни Уивер («Чужой») и другие.Apple TV. Фильм доступен с русскими субтитрами.